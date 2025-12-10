search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 14:53
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 12:42

Eurovision σε κρίση: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

10.12.2025 12:42
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new

Πιο ρευστό από ποτέ είναι το τοπίο στη διοργάνωση της Eurovision, με τη συμμετοχή του Ισραήλ να έχει προκαλέσει εκτός από αντιδράσεις τόσο αποχωρήσεις χωρών όσο και απειλές για μποϊκοτάζ.

Όπως έγινε, μάλιστα, γνωστό αυτή τη χρονιά θα υπάρξουν και αλλαγές στους κανονισμούς από την EBU, με τις αποφάσεις της Ένωσης Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων να έρχονται σε μία στιγμή που ο θεσμός δοκιμάζεται, τόσο ως μουσικό γεγονός όσο και ως σύμβολο ευρωπαϊκής ενότητας.

Το Ισραήλ θα συμμετέχει κανονικά στη Eurovision

Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις απειλές για μποϊκοτάζ από κράτη-μέλη της EBU, το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στη Eurovision, όπως αποφασίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα (4/12), κατόπιν έντονων επιφυλάξεων που είχαν εκφράσει αρκετοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, επικαλούμενοι τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Όπως υποστήριζαν, εάν δεν εισακούγονταν οι επιθυμίες τους, αυτό θα έφερνε επιπτώσεις τόσο στα ποσοστά θεαματικότητας όσο και στις πιθανές χορηγίες του διαγωνισμού. Ωστόσο, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και μάλιστα, όχι μέσω μυστικής ψηφοφορίας αποκλεισμού, αλλά ενσωματώθηκε στο ευρύτερο πακέτο αλλαγών στους κανονισμούς της διοργάνωσης και μετά από 738 ψήφους υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι των 264 που ψήφισαν κατά, ανακοινώθηκε πως το Ισραήλ θα παραμείνει στη διοργάνωση.

Οι χώρες που αποσύρθηκαν

Οι χώρες που είχαν προειδοποιήσει πως θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό σε περίπτωση που θα επιβεβαιωνόταν η συμμετοχή του Ισραήλ, επικαλούμενες «ηθικούς και ανθρωπιστικούς λόγους», είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, αλλά και η Γερμανία, η οποία δήλωσε πως δεν είναι απίθανο να μην μεταδώσει τον διαγωνισμό στην τηλεόραση.

Από αυτές, εν τέλει, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν επισήμως ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Οι νέοι κανονισμοί της EBU

Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον θεσμό, η EBU ανακοίνωσε σημαντικό πακέτο αλλαγών στους κανονισμούς της Eurovision σε μια προσπάθεια -όπως υποστηρίζει- να ενισχύσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα, θωρακίζοντας τον διαγωνισμό από πιθανές εξωτερικές επιρροές.

Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονται:

  • Περιορισμός στις προωθητικές καμπάνιες: Ενισχύθηκαν ο κώδικας δεοντολογίας και τα voting guidelines, με στόχο να αποτρέπεται η «δυσανάλογη προώθηση» τραγουδιών από κυβερνήσεις ή τρίτους φορείς και η αθέμιτη επιρροή της ψηφοφορίας, επιφέροντας, μάλιστα, κυρώσεις σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι παραβούν τον κανονισμό.
  • Μείωση του ανώτατου αριθμού ψήφων ανά θεατή, από 20 σε 10, για κάθε μέθοδο ψηφοφορίας (SMS, τηλεφωνική κλήση, online).
  • Επιστροφή των επαγγελματικών κριτικών επιτροπών στους Ημιτελικούς, οι οποίες θα αποτελούνται πλέον από 7 μέλη αντί για 5, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον δύο μελών ηλικίας 18–25, ώστε να εκπροσωπούνται οι νεότερες γενιές. Κάθε μέλος θα πρέπει να υπογράφει δήλωση πως ψηφίζει αντικειμενικά, ενώ η απόφαση της επιτροπής θα έχει την ίδια βαρύτητα με εκείνη του κοινού, ακολουθώντας τον κανόνα 50/50.
  • Ενισχυμένα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένο πάροχο για την ανίχνευση συντονισμένης ή ύποπτης ψηφοφορίας.

Οι αλλαγές αυτές παρουσιάστηκαν από την EBU ως απαραίτητες για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού, ενώ σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο διαγωνισμός παραμένει μια «γιορτή μουσικής και ενότητας», ανεξάρτητα από τις πολιτικές αναταράξεις που τον περιβάλλουν.

Διαβάστε επίσης:

«Tomb Raider»: Η Sigourney Weaver βρίσκεται σε συζητήσεις για την επερχόμενη σειρά της Amazon

Χωρίς την Τζένη Μελιτά σήμερα η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Όσα είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην έναρξη (Video)

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarkozi new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί περιγράφει τις… 20 μέρες της φυλάκισής του: Ο «γκρίζος κόσμος», η λαστιχένια μπαγκέτα και η… συμπάθεια στη Λεπέν

KEFI_MAZIKAISTOSPITI
ΥΓΕΙΑ

ΚΕΦΙ: Πρόγραμμα «Μαζί και στο σπίτι» – Ολιστική ψυχοκοινωνική στήριξη καρκινοπαθών

agrotes_rio_2
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Ένταση και χημικά στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου – Ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση στον Βόλο (Video/Photos)

melina-aslanidou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβίστηκε στα αγροτικά μπλόκα στον Βόλο η Μελίνα Ασλανίδου (Video)

us_airport_new
ΚΟΣΜΟΣ

Καλωσήλθατε στο… 1984: Ιστορικό 5ετίας στα social media για να μπει κάποιος στις ΗΠΑ θα ζητά η κυβέρνηση Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 14:53
sarkozi new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί περιγράφει τις… 20 μέρες της φυλάκισής του: Ο «γκρίζος κόσμος», η λαστιχένια μπαγκέτα και η… συμπάθεια στη Λεπέν

KEFI_MAZIKAISTOSPITI
ΥΓΕΙΑ

ΚΕΦΙ: Πρόγραμμα «Μαζί και στο σπίτι» – Ολιστική ψυχοκοινωνική στήριξη καρκινοπαθών

agrotes_rio_2
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Ένταση και χημικά στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου – Ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση στον Βόλο (Video/Photos)

1 / 3