Ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για το ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

Στο διάστημα 14.00-17.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης, 15:00-18:00 Ελλάδας) αναμένεται να έρθει προς συζήτηση στην 95η Γενική Συνέλευση της EBU τo αμφιλεγόμενο θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026 έπειτα από τις «σκιές» που απλώθηκαν πάνω από την φετινή διοργάνωση, για εξωγενείς παρεμβάσεις στην διαμόρφωση του αποτελέσματος, και εν τέλει έφερε την εκπροσώπηση του, με το τραγούδι «New day will rise», στη δεύτερη θέση.

Εκτιμάται ότι ψηφοφορία δεν θα διεξαχθεί εφόσον η πλειονότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων της Ε.Ε. και των συνδεδεμένων χωρών επιβεβαιώσει πως είναι πεπεισμένη για την αποτελεσματικότητα των νέων αυστηρότερων κανονισμών που έχει ανακοινώσει η EBU για το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, την διαφάνεια, την ουδετερότητα και την αμεροληψία στην επερχόμενη Eurovision της Βιέννης.

Υπό αυτή την έννοια, όπως υποστηρίζεται από παρατηρητές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην EBU, το ζήτημα θα θεωρηθεί λήξαν και η ισραηλινή ΚΑΝ θα εκπροσωπηθεί στην 70η Eurovision.

Κατά άλλη εκδοχή αν παρά το νέο «πακέτο» κανονιστικών μεταρρυθμίσεων της EBU οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις περι ουδετερότητας εξακολουθήσουν, ιδίως στα μέλη- χώρες της Ένωσης που απειλούν με αποχώρηση ενδεχομένως να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία για την συμμετοχή του Ισραήλ ή για την εξαίρεση του από την επόμενη διοργάνωση του τραγουδιστικού θεσμού.

Πάντως η θέση χωρών που έχουν θέσει βέτο συνδέεται άμεσα με τις θηριωδίες του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Ιστοσελίδες με αποκλειστική ειδησεογραφία γύρω από τον θεσμό της Εurovision αλλά και διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι επίσημες ανακοινώσεις από την EBU αναμένονται έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, εκεί κατά τις 18.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης), εκτός εάν στο μεταξύ σημειωθούν διαρροές.

Κατά την προσέλευση στη Γενική Συνέλευση, ορισμένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δήλωσαν την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό σε περίπτωση που επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, σύμφωνα με το θεματικό Eurovoix. Άλλοι σχολίασαν με διπλωματικότητα.

Καθώς έφτανε στη συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της EBU, ο πρόεδρος του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTP της Πορτογαλίας, Νικολάου Σάντος, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο οργανισμός του υποστηρίζει τους νέους κανόνες, χωρίς να σχολιάσει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο φινλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό μόνο εάν εφαρμοστούν οι προτεινόμενοι κανόνες και εάν υπάρχουν πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας για τους συμμετέχοντες και το κοινό.

Εκπρόσωπος του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ARD δήλωσε: «Ελπίζουμε σε εποικοδομητικές συζητήσεις και λύσεις εντός της EBU που να συνάδουν με τις αξίες της EBU και της ESC». Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF θέλει το Ισραήλ να ανταγωνιστεί.

Οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις- μέλη της EBU ανέρχονται σε 123 από συνολικά 56 χώρες, συν άλλα 21 συνδεδεμένα από επιπλέον 20 χώρες.

Διαβάστε επίσης:

«Emily in Paris»: Η απόλυτη ανατροπή στην πλοκή – Ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην της Έμιλι με την κολλητή της (Video)

«Έρχεται» το Ελληνικό Συμβούλιο ΜΜΕ – Δυαρχία στον ανοιχτό ορίζοντα των εγχώριων ΜΜΕ

Σωτήρης Πολύζος για Αχιλλέα Μπέο: «Πίστευα ότι είχαμε κατακτήσει ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, εκείνος το παραβίασε» (Video)