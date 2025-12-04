Σωτήρης Πολύζος για Αχιλλέα Μπέο: «Πίστευα ότι είχαμε κατακτήσει ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, εκείνος το παραβίασε» (Video)

Την απαράδεκτη συμπεριφορά του Αχιλλέα Μπέου κατά τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Βόλου σχολίασε ο Σωτήρης Πολύζος που ήταν και ο συντονιστής της εκδήλωσης.

Σχολιάζοντας τόσο τα… «γαλλικά» που είχαν να κάνουν με τον ίδιο όσο και για το ομοφοβικό σχόλιο κατά του σχεδιαστή Νίκου Αποστολόπουλου μπροστά σε χιλιάδες πολίτες, ο δημοσιογράφος εξήγησε τι ήταν αυτό που ενόχλησε τον δήμαρχο Βόλου, επισημαίνοντας ότι τίποτα δεν δικαιολογεί, ωστόσο, την απαράδεκτη συμπεριφορά και φρασεολογία του.

«Η είσοδος του Αχιλλέα Μπέου έγινε με κάποια “γαλλικά” που είχαν να κάνουν με μένα. Θέλω να τοποθετηθώ για αυτή την έκρηξη του Αχιλλέα Μπέου και προς το πρόσωπό μου και εναντίον ενός ανθρώπου που εκτιμώ, του Νίκου Αποστολόπουλου, με τη διάσταση που πήρε η ιστορία» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Αρχικά, άκουσα τον Αχιλλέα Μπέο να λέει πόσο τον εκνεύρισαν με μια βλακεία, θα πω εγώ, δεν μπορώ να επαναλάβω τη λέξη που έκανα. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα βγει μετά την εμφάνιση στη σκηνή της Ανδρομάχης. Εν πάσει περιπτώσει, ό,τι κι αν έγινε, η ενόχληση που είχε δεν του προσφέρει κανένα άλλοθι γι’ αυτό που έκανε στη συνέχεια με το σχόλιο για τον μπιπ που έφτιαξε το σακάκι που φορούσα. Είναι πολλές οι συζητήσεις που έχουμε κάνει ιδιωτικά με τον Αχιλλέα Μπέο για το γεγονός ότι λέει πράγματα που στεναχωρούν ανθρώπους. Εγώ δεν περίμενα να γίνω αποδέκτης μιας τέτοιας συμπεριφοράς για να του εκφράσω τη διαφωνία μου για τον τόπο που εκφράζεται.

Έγινε μεγάλη συζήτηση για τη λέξη μπιπ που είπε ο δήμαρχος. Κάποιοι, ακολουθώντας τη λογική των πραγμάτων, θεωρού θεωρούσαν ότι αποδίδεται στον εξαιρετικό σχεδιαστή τον Νίκο Αποστολόπουλο. Κάποιοι άλλοι ότι αντιστοιχεί σε μένα, και έτσι να είναι, είναι κάτι που δεν με αγγίζει. Όπως δεν με αγγίζει αυτό που ο δήμαρχος χαρακτήρισε χιούμορ. Ξέρετε, έχουμε άλλη αισθητική, ακόμη και για αυτό το ζήτημα του τι είναι χιούμορ. Θέλω να πω ότι εγώ όχι μόνο δεν γελώ με αυτό το περιεχόμενο, νιώθω αποστροφή. Αναρωτήθηκαν γιατί δεν έφυγα. Δεν παρουσιάζω εκδηλώσεις ούτε ως εθελοντής, ούτε ως φίλος. Τις παρουσιάζω ως μια άλλη διάσταση της επαγγελματικής μου ιδιότητας και δεν θέλησα να αποτελέσω εγώ μέρος του show με μια κίνηση εντυπωσιασμού. Έμεινα και μάλιστα πέρα από το συμφωνημένο χρόνο στον χώρο. Είμαι βέβαιος ότι το λάθος του το κατάλαβε. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι ήταν λάθος αυτό που επέλεξε να κάνει. Πίστευα ότι στη σχέση μας είχαμε κατακτήσει ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού. Εκείνος το παραβίασε. Λυπάμαι γι’ αυτό. Δεν νιώθω όμως καμία ανάγκη να μετατοπιστώ κοντύτερα σε αυτό που εκείνος πρεσβεύει».

