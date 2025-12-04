Σοφία Μουτίδου κατά Αχιλλέα Μπέου – «Είναι φασιστική καρικατούρα» (Video)

Την απαράδεκτη συμπεριφορά του Αχιλλέα Μπέου κατά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο σχολίασε η ομάδα του «Real View», έπειτα από το ομοφοβικό σχόλιο που έκανε για ακόμα μια φορά ο δήμαρχος της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο Αχιλλέας Μπέος ανεβαίνοντας στη σκηνή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία του Βόλου, σχολίασε τις ενδυματολογικές επιλογές του δημοσιογράφου Σωτήρη Πολύζου ο οποίος ήταν ο συντονιστής της εκδήλωσης.

Αφού πληροφορήθηκε -έπειτα από ερώτησή του- ότι το σακάκι που φορούσε το έφτιαξε ο Νίκος Αποστολόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Το μόνο που δεν έχει δει ο Θοδωρής Φέρρης είναι αυτό το σακάκι. Το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο π@***ης και το έκανε σακάκι» είπε.

Ο Σωτήρης Πολύζος διατήρησε την ψυχραιμία του σχολιάζοντας: «Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν χαϊδευτικό».

Ο Μπέος από την πλευρά του, σε μια προσπάθεια να ξεπλύνει την ομοφοβία του, αρκέστηκε να πει ότι… έκανε πλάκα. «Χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται» ανέφερε, γελώντας…

«Είναι φασιστική καρικατούρα»

Σχολιάζοντας το συμβάν, η Σοφία Μουτίδου δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, χαρακτηρίζοντας τον Αχιλλέα Μπέο «φασιστική καρικατούρα».

«Δεν είναι καρικατούρα του Καραγκιόζη που τραγουδάμε και χορεύουμε στο όνομα της ελληνικής μνήμης. Είναι μια φασιστική καρικατούρα. Μια υβριστική, προσβλητική, σεξιστική, 2025 καρικατούρα» τόνισε.

Απαντώντας, δε, στην Ελίνα Παπίλα η οποία υποστήριξε ότι τόσο ο Αχιλλέας Μπέος όσο και πολλοί της γενιάς του έχουν αυτή τη συμπεριφορά την οποία και δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ, η Σοφία Μουτίδου υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι μια ολόκληρη γενιά έχει τέτοιες αντιλήψεις.

«Αντί να πρωταγωνιστήσει ο Βόλος, πρωταγωνίστησε για ακόμη μία φορά ο Αχιλλέας Μπέος», είπε στη συνέχεια η Ελίνα Παπίλα, με τη Σοφία Μουτίδου να συμπληρώνει:

«Θα πρωταγωνιστεί πάντα, θα ξεφτιλίζει τους πάντες, θα βρίζει γυναίκες και θα κάνει αστεία σε βιασμούς. Η κατάσταση είναι τραγική»

Διαβάστε επίσης:

Αρραβωνιάστηκε η Μάιλι Σάιρους – Η εντυπωσιακή πρόταση γάμου του Μαξ Μοράντο κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ασία

Λίντα Χάμιλτον: «Δεν αναζητώ την ομορφιά ούτε τη μακροζωία – Αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει»

Σίντνεϊ Σουίνι: Απαστράπτουσα και εντυπωσιακή στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)