03.12.2025 23:30

Αρραβωνιάστηκε η Μάιλι Σάιρους – Η εντυπωσιακή πρόταση γάμου του Μαξ Μοράντο κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ασία

03.12.2025 23:30
miley cyrus and max

Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν, με την είδηση να επιβεβαιώνεται λίγο μετά την κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες. Τα φλας στράφηκαν στη διάσημη τραγουδίστρια, η οποία φορούσε ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, πυροδοτώντας τις πρώτες φήμες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η 33χρονη σταρ αποκάλυψε πως ο 27χρονος ντράμερ γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού τους στην Ασία. «Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά. Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη!», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένη.

Η Σάιρους ανέφερε ότι ο Μοράντο επέλεξε για την πρόταση ένα ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι αρραβώνων Jacquie Aiche, διακοσμημένο με διαμάντια σε βάση 14 καρατίων. Παράλληλα, τόνισε πως η παρουσία του συντρόφου της έχει συμβάλει καθοριστικά στην προσωπική της εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. «Είναι πολύ ξεκάθαρο το πόσο δραστικά έχω εξελιχθεί αυτά τα τέσσερα χρόνια με τον Μαξ», δήλωσε.

«Απλώς θέλεις να ονειρεύεσαι όσο πιο μεγάλα μπορείς και θέλεις να έχεις δίπλα σου κάποιον που πάντα σου λέει: “Μπορείς να το κάνεις!”», πρόσθεσε η τραγουδίστρια, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι οι θετικές αλλαγές στην προσωπική της ζωή συμπίπτουν με την κυκλοφορία του νέου «Avatar». «Η ζωή μου έχει ευθυγραμμιστεί τέλεια με την κυκλοφορία του Avatar… αυτά τα δύο πράγματα κατά κάποιο τρόπο “παντρεύονται”», είπε χαρακτηριστικά.

