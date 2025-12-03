search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:38
ΕΛΛΑΔΑ

03.12.2025 21:37

Ο Μπέος έκανε (ξανά) ομοφοβικά σχόλια: «Πήρε ο π****** το τραπεζομάντηλο και το έκανε σακάκι»

Ομοφοβικό σχόλιο έκανε (ξανά) ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος

Στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία του Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος σχολίασε τις ενδυματολογικές επιλογές του δημοσιογράφου Σωτήρη Πολύζου. «Το μόνο που δεν έχει δει ο Θοδωρής Φέρρης είναι αυτό το σακάκι. Το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο π*****ς και το έκανε σακάκι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σωτήρης Πολύζος διατήρησε την ψυχραιμία του και σχολίασε «φαντάζομαι ότι αυτό ήταν χαϊδευτικό».

Ο Μπέος για άλλη μία φορά προσπάθησε να ξεπλύνει την ομοφοβία του και τον ρατσισμό του, λέγοντας ότι κάνει .. πλάκα. «Χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται».

Στην εκδήλωση τραγούδησαν ο Θοδωρής Φέρρης και η Ανδρομάχη.  

