03.12.2025 18:19

Ανατροπή στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (2/12)

03.12.2025 18:19
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Η σειρά «Να μ΄αγαπάς» εκτόπισε χθες τη μόνιμη κάτοικο στο ρετιρέ της τηλεθέασης, στις πρώτες ημέρες του επταήμερου, «Μια νύχτα μόνο» και με μικρό προβάδισμα (0,3 μονάδες) ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας.

Η διάκρισή της οφείλεται ως κάποιο βαθμό σε συνδυασμό παραγόντων. Σε επίπεδο ελληνικής μυθοπλασίας στην ώρα μετάδοσης της σειράς του Alpha, έντονος ανταγωνισμός δεν υπάρχει.

Αντιθέτως γίνεται της… κακομοίρας από τις 21.00, οπότε προφανώς και συμβαίνει κατακερματισμός των τηλεθεατών. Από εκείνη την ώρα κι έπειτα βρίσκονται στον αέρα και διεκδικούν την προσοχή όσων είναι μπροστά στις τηλεοράσεις τους τουλάχιστον πέντε σειρές.

Στην ώρα της η σειρά «Να μ’ αγαπάς» είχε αντίκρυ της το «Ράδιο αρβύλα» το οποίο πλασαρίστηκε ακριβώς στη μέση του Top 10.

Αυτή τη φορά το «Deal» δεν ήταν στα πάνω του, το προσπέρασε ο «Τροχός της τύχης», όμως διατηρήθηκε στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.

1 / 3