02.12.2025 21:02

Δεν θέλει και μαντεψιά ποια ήταν η πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της Δευτέρας (1/12)

Κοντά στο ένα εκατομμύριο συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ και παρακολούθησαν το νέο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο». Αλλά και το «Να μ΄αγαπάς» στην ημέρες μετάδοσης των επεισοδίων του λες και έχει κάνει… κατάληψη στη δεύτερη θέση του ημερήσιου Top 10. Αυτό συνέβη και την πρωτομηνιά. 

Σημάδια κόπωσης σαν να παρουσιάζει  ο «Άγιος έρωτας» που εμφανίστηκε στην τρίτη θέση της ημερήσιας κλίμακας Nielsen, αν και με επίδοση σε τροχιά διεκδίκησης της «κορυφής».

Στην πρώτη τετράδα η εκπομπή «Ράδιο αρβύλα» με τη «Γη της ελιάς» πέμπτο σε δημοτικότητα πρόγραμμα. 

Το «Deal» ήταν πρώτη επιλογή της τυπολογίας του, με τον «Τροχό της τύχης» στο ένατο «σκαλοπάτι», ενώ οριακή πρόκριση πήρε το «Grand Hotel» από το κεντρικό δελτίο του Mega, που εμφάνισαν την ίδια ακριβώς επίδοση αλλά με διαφορά στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία των τηλεθεαματικοτήτων τους.

Διαβάστε επίσης

25 εκατ. ευρώ σε κανάλια για παραγωγή και διανομή εκπομπών «πολιτιστικού χαρακτήρα για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος»

«Ποδαρικό» στον Δεκέμβριο με πρωτιά στην τηλεθέαση από τον Alpha τη Δευτέρα (1/12)

Eurovision 2026: Ενδείξεις ότι το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί –  Η ψηφοφορία της Πέμπτης αφορά τους νέους κανόνες της EBU

