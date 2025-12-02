25 εκατ. ευρώ σε κανάλια για παραγωγή και διανομή εκπομπών «πολιτιστικού χαρακτήρα για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος»

Επενδυτικό πρόγραμμα «ειδικού σκοπού», ύψους σχεδόν 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής ετοιμάζεται να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα για την δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου, για την «ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος» και την διανομή του από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς-και πιθανόν όχι μόνον εκείνους- με κανάλι On demand τηλεόρασης, χωρίς χρέωση, με πολιτιστικό χαρακτήρα και θεματικές μεταξύ των οποίων τομείς όπως το Δημογραφικό/Ισότητα, η Υγεία, η Δημόσια Ασφάλεια, η Πολιτική Προστασία.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 24.800.000 ευρώ.

Στην περιγραφή του έργου, το οποίο εντάσσεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας, αναφέρεται ότι μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση παρόχων τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας για την παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών έργων πολιτιστικού χαρακτήρα για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου κατόπιν ζήτησης χωρίς χρέωση», οι τηλεοπτικοί σταθμοί «θα παραχωρούν για όλη τη διάρκεια της παρούσας δράσης ένα on – demand σε 24ωρη βάση κανάλι τηλεοπτικών υπηρεσιών on demand χωρίς χρέωση από το οποίο θα μεταδίδονται οπτικοακουστικά έργα σύμφωνα με την περιγραφή της Πρόσκλησης του Προγράμματος». Και για το λόγο αυτό τονίζεται πως «το Πρόγραμμα θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων». Τα σχέδια αυτά αφορούν στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, τη διανομής τους από την on demand υπηρεσίας, 24ωρηςλειτουργίας, χωρίς χρέωση όπως τονίζεται ρητώς, και τις δαπάνες προώθησης των έργων αυτών.

Τα ιδιωτικά κανάλια που ενδιαφέρονται καλούνται έως τις 8 Δεκεμβρίου να καταθέσουν τις προτάσεις τηλεοπτικών παραγωγών στις συγκεκριμένες θεματικές που ζητά η κυβέρνηση για να ενισχυθούν έως του ποσού των 6,5 εκατ. ευρώ (για πολλές προτάσεις).

Ειδικότερα κάθε πρόταση έργου θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί δύσκολο οπτικοακουστικό έργο:

Να αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη.

Να αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ (αφορά έκαστο έργο και όχι τον συνολικό Π/Υ των οπτικοακουστικών έργων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου)

Να αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ).

Να έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης

Τονίζεται ότι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι «ιδιωτικοί πάροχοι ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μέσω της υπηρεσίας On demand τηλεόρασης και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναλύονται στην Ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης του Προγράμματος».

Σε άλλο σημείο του Έργου αναφέρεται πως τα οπτικοακουστικά έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος «μπορούν να έχουν προϋπολογισμό έως 6.500.000 ευρώ για διάρκεια Έργου δώδεκα (12) μηνών» και ότι η ενίσχυση αυτή μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 50% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες του προγράμματος με ένα κλικ εδώ.

Μέχρι και σήμερα ο μοναδικός φορέας που ενίσχυε την τηλεοπτική παραγωγή ήταν ο νέος ΕΚΚΟΜΕΔ στον οποίο συγκεντρώθηκαν οι ενισχύσεις για τηλεοπτικά προγράμματα (σε κανάλια-εταιρείες παραγωγής), κινηματογραφικές ταινίες, ελληνικές ή διεθνείς.

Τα 24,8 εκατ. ευρώ βρέθηκαν από κονδύλια της ψηφιακής πολιτικής και αιτιολογούνται με παραπομπή σε Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει επενδυτικές ενισχύσεις και σε ΜΜΕ.

Το on demand κανάλι θα έχει «έξοδο» και στο διαδίκτυο.

