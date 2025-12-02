«Ποδαρικό» στον Δεκέμβριο με πρωτιά στην τηλεθέαση από τον Alpha τη Δευτέρα (1/12)

Πρόκριση στις τηλεπροτιμήσεις εξασφάλισε ο Alpha στην έναρξη της εβδομάδας, με το Mega να έχει περιορίσει τη μεταξύ τους διαφορά σε μόλις 0,3 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου Alpha, Mega και ΑΝΤ1 εμφάνισαν επιδόσεις με διψήφια μερίδια με το κανάλι του Αμαρουσίου να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβολή (5,4 μονάδες) σε σχέση με την Κυριακή.

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν την ημέρα Open και ΕΡΤ1, ενώ και το κρατικό κανάλι σχεδόν έχει παγιώσει δυναμική που απομακρύνεται από το 5% και άνω και δείχνει να δυσκολεύεται ακόμα και σε 4,5% μερίδιο.

Χθες εξάλλου, Star και ΣΚΑΪ ισοβάθμησαν, ενώ το ΜΑΚ TV ήταν πάνω από τα ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, ΕΡΤ3 και ΕΡΤNews σε επίδοση.

