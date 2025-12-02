Τέλος εποχής για τρείς παραδοσιακές διαφημιστικές φίρμες εξαιτίας της συγχώνευσης Omnicom Group – Interpublic Group

Η νέα «κοσμογονία» στον χώρο των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας/Διαφήμισης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Με μικρή χρονική διαφορά από τον νέο «καταιγισμό» προσφορών για την εξαγορά της Warner Bros Discovery με νέες προτάσεις από το Netflix και την Paramount Skydance και περίπου μια εβδομάδα από την εκκωφαντική συμφωνία εξαγοράς της Interpublic Group από την – επίσης εταιρεία χόλντινγκ – Omnicom Group, άρχισαν να εξαπλώνονται περισσότερες ειδήσεις σχετικά με τη στρατηγική, τη δομή και την ηγεσία – συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των ιστορικών εταιρειών διαφήμισης και επικοινωνίας.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες σπουδές ή γνώσεις για να αντιληφθεί κάποιος στην πραγματικότητα σημαίνει ο «αναπτυξιακός σχεδιασμός» και οι «προκλήσεις» που αναδύονται από μια συγχώνευση εταιρειών, εν προκειμένω διαφημιστικών κολοσσών. Επιβεβαιώνεται το χειρότερο μυστικό στο χώρο της διαφήμισης, όπως παρατηρεί και το The Drum.

Οι ιστορικές διαφημιστικές FCB, DDB (της Omnicom) και Mullen Lowe (της IPG) θα κλείσουν στο πλαίσιο της συγχώνευσης των δύο διαφημιστικών κολοσσών, από την οποία σχηματίζεται η μεγαλύτερη φίρμα διαφήμισης και επικοινωνίας στον κόσμο, και όλοι στον κλάδο προσπαθούν να εκτιμήσουν το πλήθος των απολύσεων και της απώλειας θέσεων εργασίας.

Η κατάργηση των τριών διαφημιστικών θα έχει ολοκληρωθεί, όπως υπολογίζεται, έως τα μέσα του 2026 και τομείς τους θα ενσωματωθούν σε άλλες φίρμες του παγκόσμιο «παίκτη» της διαφήμισης. Με αυτές τις κινήσεις τρείς εταιρείεςθα απομείνουν, όπως υποστηρίζεται, στον χώρο της διαφήμισης παγκοσμίως: οι BBDO, TBWA και McCann. Η FCB θα ενσωματωθεί στην BBDO, ενώ η DDB και η Mullen Lowe θα ενσωματωθούν στην TBWA.

Βεβαίως υπάρχει και ο ανταγωνιστικός γαλλικός πολυθενικός όμιλος Publicis (των Leo Burnert Worldwide, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Bartle Bogle Hegarty, Prodigious Brand Logistics, κ.ά.)

Ένας εκπρόσωπος των OMG – IPG επιβεβαίωσε ότι από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο θα σημειωθεί περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας. Αυτές έρχονται να προστεθούν στις 3.200 απολύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της IPG, και στη μείωση του προσωπικού κατά 3% που είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος η Omnicom πριν από τη συγχώνευση. Όταν όλα θα έχουν τελειώσει, ο νέο «γίγαντας» διαφήμισης και επικοινωνίας θα απασχολεί συνολικά περίπου 105.000 εργαζόμενους.

Το μεγάλο μυστικό, το κλου της υπόθεσης αν θέλετε, είναι ότι με την εξαγορά της IPG, η OMG αποκτά πρόσβαση στην Acxiom (εταιρεία λογισμικού και ψηφιακών υπηρεσιών), μια βάση ψηφιακών δεδομένων της Interpublic, με την ενσωμάτωση της οποίας θα ενοποιήσει 2,6 δισεκατομμύρια ιδέες παγκοσμίως και τρισεκατομμύρια σημεία δεδομένων (ψηφιακών πληροφοριών), χωρίς να εξαρτάται από cookies.

