Κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του σαββατοκύριακου (29, 30/11) η σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Πρώτη επιλογή του Σαββάτου το «The Voice»

Σταθερότητα στις συνήθειες του επέδειξε το τηλεοπτικό κοινό και το τελευταίο γουίκεντ του Νοεμβρίου. Το μουσικό σόου «The Voice» ήταν πρώτη επιλογή του Σαββάτου με χαρακτηριστικό την κάπως χαλαρή σχέση του τηλεοπτικού σώματος με την τηλεόραση, και την Κυριακή επικράτησε και με άνεση η νέα δραματική σειρά του Mega με τους Λάλο – Λαμπροπούλου στους κομβικούς για την πλοκή ρόλους.

Το Σάββατο δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ηταν ο απογευματινός «Τροχός της τύχης» και τρίτη το κεντρικό δελτίο του Mega.

Σε γενικές γραμμές, οι ειδησεογραφικές εκπομπές για ένα ακόμα Σάββατο είχαν σημαντική εκπροσώπηση, όπως επίσης και οι προτάσεις του Άκη Πετρετζίκη, οι οποίες έχουν σταθερό «φανατικό» κοινό που τις παρακολουθεί, κρίνοντας από τις επιδόσεις που στάθμισε η Nielsen.

Με… ρεζερβέ για τις πρώτες δύο θέσεις του κυριακάτικου Top 10, όπως ακριβώς και το προηγούμενο γουίκεντ, στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», θέση στην οποία είχε βρεθεί μια μέρα νωρίτερα ο «Τροχός της τύχης». Το τηλεπαιχνίδι του Star αυτή τη φορά πέρασε στην πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, πίσω και από τη σειρά «Η γη της ελιάς».

Τα δελτία ειδήσεων και σε αυτό το Top 10 είχαν έντονη παρουσία, ενώ παρούσα ήταν και η σουρεαλιστική μεταφυσική κωμική σειρά «Τα φαντάσματα».

