search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 20:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 18:16

Κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του σαββατοκύριακου (29, 30/11) η σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Πρώτη επιλογή του Σαββάτου το «The Voice»

01.12.2025 18:16
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Σταθερότητα στις συνήθειες του επέδειξε το τηλεοπτικό κοινό και το τελευταίο γουίκεντ του Νοεμβρίου. Το μουσικό σόου «The Voice» ήταν πρώτη επιλογή του Σαββάτου με χαρακτηριστικό την κάπως χαλαρή σχέση του τηλεοπτικού σώματος με την τηλεόραση, και την Κυριακή επικράτησε και με άνεση η νέα δραματική σειρά του Mega με τους Λάλο – Λαμπροπούλου στους κομβικούς για την πλοκή ρόλους.

Το Σάββατο δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ηταν ο απογευματινός «Τροχός της τύχης» και τρίτη το κεντρικό δελτίο του Mega.

Σε γενικές γραμμές, οι ειδησεογραφικές εκπομπές για ένα ακόμα Σάββατο είχαν σημαντική εκπροσώπηση, όπως επίσης και οι προτάσεις του Άκη Πετρετζίκη, οι οποίες έχουν σταθερό «φανατικό» κοινό που τις παρακολουθεί, κρίνοντας από τις επιδόσεις που στάθμισε η Nielsen.

Με… ρεζερβέ για τις πρώτες δύο θέσεις του κυριακάτικου Top 10, όπως ακριβώς και το προηγούμενο γουίκεντ, στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», θέση στην οποία είχε βρεθεί μια μέρα νωρίτερα ο «Τροχός της τύχης». Το τηλεπαιχνίδι του Star αυτή τη φορά πέρασε στην πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, πίσω και από τη σειρά «Η γη της ελιάς».

Τα δελτία ειδήσεων και σε αυτό το Top 10 είχαν έντονη παρουσία, ενώ παρούσα ήταν και η σουρεαλιστική μεταφυσική κωμική σειρά «Τα φαντάσματα».

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ και MEGA εναλλάχτηκαν το γουίκεντ (29, 30/11) στην πρώτη θέση τηλεθέασης

Κυρίαρχος της τηλεθέασης ήταν την Παρασκευή (28/11) η σειρά «Το σόι σου»

«Κλειδωμένη» η υψηλότερη τηλεθέαση από τον Alpha την Παρασκευή (28/11)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-mploka-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την οδό μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

politanou georgia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

Millie Bobby Brown
LIFESTYLE

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι άλλαξε το όνομά της 1 χρόνο αφότου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μποντζιόβι

xioni ipa 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανοί από χειμερινή καταιγίδα – Ποιες πολιτείες «ντύνονται» στα λευκά

Jafar Panahi
LIFESTYLE

Ιράν: Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

arystianoy tsipras papastavrou kammenos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ για Καρυστιανού μετά… Καραχάλιο, η Ιθάκη και οι ψήφοι, η Κόβεσι κρίνει τον ανασχηματισμό, ο Παπασταύρου και οι σταυροί, ο Καμμένος και η Κίμπερλι   

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 20:25
agrotes-mploka-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την οδό μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

politanou georgia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

Millie Bobby Brown
LIFESTYLE

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι άλλαξε το όνομά της 1 χρόνο αφότου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μποντζιόβι

1 / 3