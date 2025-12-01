«Κλειδωμένη» η υψηλότερη τηλεθέαση από τον Alpha την Παρασκευή (28/11)

Προφανώς και το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας κατέληξε στον Alpha, κυρίως χάρη στη σειρά «Tο σόι σου».

Ωστόσο έντονες μεταβολές σημειώθηκαν από τη Nielsen στις επιδόσεις ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1. Σε σχέση με την Πέμπτη, το μερίδιο του καναλιού του Φαλήρου αυξήθηκε κατά 4,7 μονάδες, λόγω του «The Voice», ενώ του σταθμού του Αμαρουσιου περιορίστηκε κατά 2,4 μονάδες.

Δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα στο σύνολο της ημέρας «ψηφίστηκε» εκείνο του Mega. To Open παρακολούθησε τον δείκτη της Nielsen να σταματά στο 6,4%, ενώ η ΕΡΤ1 υποχώρησε στο 3,3%.

