01.12.2025 16:43

«Κλειδωμένη» η υψηλότερη τηλεθέαση από τον Alpha την Παρασκευή (28/11)

01.12.2025 16:43
tiletheasi_0502_1460-820_new
credit: pixabay

Προφανώς και το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας κατέληξε στον Alpha, κυρίως χάρη στη σειρά «Tο σόι σου».

Ωστόσο έντονες μεταβολές σημειώθηκαν από τη Nielsen στις επιδόσεις ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1. Σε σχέση με την Πέμπτη, το μερίδιο του καναλιού του Φαλήρου αυξήθηκε κατά 4,7 μονάδες, λόγω του «The Voice», ενώ του σταθμού του Αμαρουσιου περιορίστηκε κατά 2,4 μονάδες.

Δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα στο σύνολο της ημέρας «ψηφίστηκε» εκείνο του Mega. To Open παρακολούθησε τον δείκτη της Nielsen να σταματά στο 6,4%, ενώ η ΕΡΤ1 υποχώρησε στο 3,3%.

1 / 3