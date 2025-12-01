ΣΚΑΪ και MEGA εναλλάχτηκαν το γουίκεντ (29, 30/11) στην πρώτη θέση τηλεθέασης

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου δεν είχε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατανομή της πίτας τηλεθέασης συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο γουίκεντ, αλλά και με κάθε άλλο του περασμένου μήνα.

Σταθερά ραντεβού ιδιώς στο prime time, επιδρούν καταλυτικά, στη συνολική τηλεθέαση. Πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ το Σάββατο χάρη στο «The Voice», πρώτο την Κυριακή το Mega χάρη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», αλλά και τη «Γη της ελιάς».

Στα αξιοσημείωτα το «μπαμ» τηλεθέασης στη διάρκεια της κυριακάτικης ενημερωτικής εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» του Mega.

Βαθμιαία αποκλιμάκωση στην επίδοση του ΑΝΤ1, αλλά και του Open, σημείωσε η Nielsen, ενώ κλασικά την Κυριακή άνω του 10% διαμορφώθηκε το μερίδιο του Star, χάρη στις σειρές ελληνικές μυθοπλασίας που προτείνει.

Διαβάστε επίσης:

Κυρίαρχος της τηλεθέασης ήταν την Παρασκευή (28/11) η σειρά «Το σόι σου»

«Κλειδωμένη» η υψηλότερη τηλεθέαση από τον Alpha την Παρασκευή (28/11)

To YouΤube «βάζει στο μάτι» τα λεφτά της τηλεόρασης (photos)