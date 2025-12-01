search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 20:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 18:06

ΣΚΑΪ και MEGA εναλλάχτηκαν το γουίκεντ (29, 30/11) στην πρώτη θέση τηλεθέασης

01.12.2025 18:06
Tileorasi

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου δεν είχε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατανομή της πίτας τηλεθέασης συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο γουίκεντ, αλλά και με κάθε άλλο του περασμένου μήνα.

Σταθερά ραντεβού ιδιώς στο prime time, επιδρούν καταλυτικά, στη συνολική τηλεθέαση. Πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ το Σάββατο χάρη στο «The Voice», πρώτο την Κυριακή το Mega χάρη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», αλλά και τη «Γη της ελιάς». 

Στα αξιοσημείωτα το «μπαμ» τηλεθέασης στη διάρκεια της κυριακάτικης ενημερωτικής εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» του Mega.

Βαθμιαία αποκλιμάκωση στην επίδοση του ΑΝΤ1, αλλά και του Open, σημείωσε η Nielsen, ενώ κλασικά την Κυριακή άνω του 10% διαμορφώθηκε το μερίδιο του Star, χάρη στις σειρές ελληνικές μυθοπλασίας που προτείνει.

Διαβάστε επίσης:

Κυρίαρχος της τηλεθέασης ήταν την Παρασκευή (28/11) η σειρά «Το σόι σου»

«Κλειδωμένη» η υψηλότερη τηλεθέαση από τον Alpha την Παρασκευή (28/11)

To YouΤube «βάζει στο μάτι» τα λεφτά της τηλεόρασης (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidofilos
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις για αστυνομικό που συνέστησε σε μητέρα να κάνει «μπλοκ» σε παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της (Video)

agrotes-mploka-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την οδό μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

politanou georgia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

Millie Bobby Brown
LIFESTYLE

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι άλλαξε το όνομά της 1 χρόνο αφότου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μποντζιόβι

xioni ipa 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανοί από χειμερινή καταιγίδα – Ποιες πολιτείες «ντύνονται» στα λευκά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

arystianoy tsipras papastavrou kammenos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ για Καρυστιανού μετά… Καραχάλιο, η Ιθάκη και οι ψήφοι, η Κόβεσι κρίνει τον ανασχηματισμό, ο Παπασταύρου και οι σταυροί, ο Καμμένος και η Κίμπερλι   

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 20:31
paidofilos
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις για αστυνομικό που συνέστησε σε μητέρα να κάνει «μπλοκ» σε παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της (Video)

agrotes-mploka-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την οδό μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

politanou georgia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

1 / 3