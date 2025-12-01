Κυρίαρχος της τηλεθέασης ήταν την Παρασκευή (28/11) η σειρά «Το σόι σου»

Για μια ακόμη φορά, στο τέλος του πενθήμερου, πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές μαζεύτηκαν στον Alpha το βράδυ για το επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», η οποία κατάφερε να διαμορφώσει διαφορά τουλάχιστον 3,5 μονάδων από τον ανταγωνισμό.

Ως και το «The Voice», που λες και είναι το τούρμπο τηλεθέασης του ΣΚΑΪ, υποκλίθηκε στην σειρά μυθοπλασίας κωμικών οικογενειακών καταστάσεων του Alpha.

Τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας ήταν το τηλεπαιχνίδι «Deal» που «προσπέρασε« ακόμα και τον «Τροχό της τύχης».

Στα πάνω της και η σειρά δραματοποιημένου ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες», ενώ όπως φαίνεται «γκελ» είχαν η ταινία animation «Μαλλιά κουβάρια» και η ελληνική ταινία «Η θεία από το Σικάγο».

