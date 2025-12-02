search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
02.12.2025 15:11

ΕΡΤ: Οκτώ δυνατές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, από το κύπελλο Γερμανίας

02.12.2025 15:11
dortmund_leverkusen_new

Μπάλα made in Germany «να φαν κι οι κότες», που λέει ο λόγος, επιφυλάσσει από σήμερα το απόγευμα και έως αύριο το βράδυ η ΕΡΤ, μέσα από τα κανάλια της, γραμμικά και ψηφιακά.

Πρόκειται για αναμετρήσεις νοκ άουτ αγώνων στη φάση των 16 του κυπέλλου Γερμανίας.

Ανάμεσα στα ματς, ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου, που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα τα παρακολουθήσουν από τα αθλητικά κανάλια της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Το μενού έχει ως εξής:

Σήμερα

19:00 Γκλάντμπαχ– Ζανκτ Πάουλι (ERT SPORTS 1)
19:00 Χέρτα – Καϊζερσλάουτερν (ERT SPORTS 2)
22:00 Ντόρτμουντ– Λεβερκούζεν (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
22:00  Λειψία – Μαγδεμβούργο (ERT SPORTS 2)

Αύριο, Τετάρτη

19:00  Μπόχουμ– Στουτγγάρδη (ERT SPORTS 1)
19:00 Φραϊμπουργκ– Ντάρμσταντ (ERT SPORTS 2)
21:45 Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
21:45 Αμβούργο – Χολστάιν Κίελου (ERT SPORTS 2)

