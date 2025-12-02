ΕΡΤ: Οκτώ δυνατές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, από το κύπελλο Γερμανίας

Μπάλα made in Germany «να φαν κι οι κότες», που λέει ο λόγος, επιφυλάσσει από σήμερα το απόγευμα και έως αύριο το βράδυ η ΕΡΤ, μέσα από τα κανάλια της, γραμμικά και ψηφιακά.

Πρόκειται για αναμετρήσεις νοκ άουτ αγώνων στη φάση των 16 του κυπέλλου Γερμανίας.

Ανάμεσα στα ματς, ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου, που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα τα παρακολουθήσουν από τα αθλητικά κανάλια της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Το μενού έχει ως εξής:

Σήμερα

19:00 Γκλάντμπαχ– Ζανκτ Πάουλι (ERT SPORTS 1)

19:00 Χέρτα – Καϊζερσλάουτερν (ERT SPORTS 2)

22:00 Ντόρτμουντ– Λεβερκούζεν (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

22:00 Λειψία – Μαγδεμβούργο (ERT SPORTS 2)

Αύριο, Τετάρτη

19:00 Μπόχουμ– Στουτγγάρδη (ERT SPORTS 1)

19:00 Φραϊμπουργκ– Ντάρμσταντ (ERT SPORTS 2)

21:45 Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

21:45 Αμβούργο – Χολστάιν Κίελου (ERT SPORTS 2)

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Προσφυγή στη δικαιοσύνη για παρεμπόδιση του έργου των δημοσιογράφων στη Γάζα

Νέα προσφορά από τη Netflix στη Warner Bros Discovery – «Καταστροφική» μια πιθανή εξαγορά, λέει ο Τζέιμς Κάμερον

Κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του σαββατοκύριακου (29, 30/11) η σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Πρώτη επιλογή του Σαββάτου το «The Voice»