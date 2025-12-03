Επέλαση για τα κανάλια και τις υπηρεσίες streaming σε Ισπανία και σκανδιναβικές χώρες

Η Ισπανία είναι πλέον η κορυφαία αγορά στη δωρεάν streaming τηλεόραση με διαφημίσεις της Ευρώπης. Το 35% των ενήλικων Ισπανών επιλέγουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο μέσα από κανάλια FAST (Free Advertising Suported Television).

Η δυναμική αυτή φέρνει την Ισπανία μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο (26%), τη Γερμανία (25%) και τη Γαλλία (17%), καθιστώντας την ισχυρότερη ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά την FAST προβολή, σύμφωνα με έρευνα της λονδρέζικης εταιρείας ερευνών και αναλύσεων κατανάλωσης στις αγορές ΜΜΕ, Omdia της Informa PLC.

Η αγορά FAST εισέρχεται σε μια νέα φάση παγκόσμιας ανάπτυξης, με προβλέψεις για έσοδα που θα φτάσουν τα 11 δισ. δολάρια (9,4 δισ. ευρώ) έως το 2030, από 6 δισ. δολάρια το 2025. Η Omdia προβλέπει ότι τα έσοδα της FAST στην Ισπανία θα φτάσουν τα 32 δισ. δολάρια στο «κλείσιμο» του 2025 και σχεδόν θα διπλασιαστούν σε βάθος πενταετίας, φτάνοντας τα 65 δισ. δολάρια έως το 2030. Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς FAST οφείλεται στις σημαντικές επενδύσεις από μεγάλους παρόχους υλικού και πλατφορμών, όπως οι YouTube, Roku Channels, Samsung TV Plus, LG Channels, Pluto TV και Fire TV Channels, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για δωρεάν, εύκολα προσβάσιμες επιλογές streaming.

Η διείσδυση των FAST καναλιών και υπηρεσιών συνεχίζει να επιταχύνεται τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, με τις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Βραζιλία και την Ισπανία να βρίσκονται μεταξύ των πιο δυναμικών περιοχών ανάπτυξης.

Στην έρευνα αποτυπώθηκε επίσης «αυξανόμενη ζήτηση για δωρεάν, γραμμικό περιεχόμενο, με την Ισπανία να ηγείται αυτής της τάσης». Όμως το FAST περιεχόμενο έχει γίνει ελκυστική εναλλακτική πρόταση για τους θεατές που επιθυμούν ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας χωρίς συνδρομή. «Η Ισπανία ως παράδειγμα δείχνει πόσο ισχυρό είναι το μοντέλο τηλεπροτιμήσεων σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή», σημειώνει η Μαρία Ρούα Αγουέτε επικεφαλής του τομέα Παρατήρησης και Αξιολόγησης της Omdia.

Επισημαίνεται δε ότι όλο και πιο έντονα YouTubers και ψηφιακοί δημιουργοί λανσάρουν το περιεχόμενο τους με χαρακτηριστικά καναλιών FAST, βοηθώντας τους να διευρύνουν το κοινό τους και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Η Αγουέτε ωστόσο υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό «να θυμόμαστε ότι το περιεχόμενο του YouTube σε μια τηλεοπτική οθόνη δεν το καθιστά αυτομάτως «τηλεόραση». Διαφορετικά, το να παίζεις παιχνίδια PlayStation σε μια τηλεόραση θα θεωρούνταν επίσης τηλεόραση.

Η διανομή από μόνη της δεν επαναπροσδιορίζει το «υποκείμενο Μέσο». Βέβαια τα πράγματα αλλάζουν και η τηλεόραση, ως Μέσο, δεν είναι προνομιακός χώρος των γραμμικών καναλιών και των καλωδιακών δικτύων. Επίσης άλλο το περιεχόμενο που ανεβάζει ένας δημιουργός -και υπάρχουν πολλοί που κάνουν υψηλής ποιότητας παραγωγές – και άλλο ένα βιντεοπαιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, το πιθανότερο μάλλον από σύμπτωση , έρευνα της Mediavision για τον κλάδο της τηλεόρασης και του streaming στην Σκανδιναβία προβλέπει πως η αγορά θα έχει κύκλο εργασιών στα 10,7 δισ. ευρώ με την «εκπνοή» του 2025, τα έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις και δημόσιες υπηρεσίες έχουν αυξητική τάση που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 2% πάνω από τα αντίστοιχα του 2024, αλλά τα έσοδα στην παραδοσιακή τηλεόραση καταγράφουν απώλειες κατά 6%, ενώ ο κλάδος του streaming εμφανίζει αύξηση 12%.

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην μεγάλη αύξηση των εσόδων του streaming είναι- προφανώς- η αύξηση της τηλεθέασης. Σχεδόν το 70% των ατόμων ηλικίας 15-74 ετών στις σκανδιναβικές χώρες παρακολουθεί βίντεο στο διαδίκτυο σε ημερήσια βάση και η κατανάλωση είναι πλέον υψηλή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών, περίπου οι μισοί παρακολουθούν οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο κάθε μέρα – αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024.

«Τα διαδικτυακά βίντεο έχουν πλέον ενσωματωθεί στην κατανάλωση μέσων ενημέρωσης – ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο τα παρακολουθούν οι άνθρωποι διαφέρει σημαντικά μεταξύ των γενεών. Οι νεότεροι θεατές καταναλώνουν όλο και περισσότερο κοινωνικά βίντεο, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θεατές προτιμούν τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλες τοπικές υπηρεσίες streaming. Επομένως, η αγορά κινείται σαφώς προς πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα – κάτι που αυξάνει τόσο την πολυπλοκότητα όσο και τον ανταγωνισμό», παρατηρεί ο επικεφαλής αναλυτής Φρέντρικ Λίλιεκβιστ.

