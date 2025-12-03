«Stranger Things»: Η πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο Netflix (photo/videos)

Η πέμπτη και τελευταία σεζόν του «Stranger Things» έκανε την καλύτερη πρεμιέρα σε «εβδομάδα έναρξης» που είχε ποτέ η σειρά – και τη δεύτερη μεγαλύτερη πρεμιέρα από οποιαδήποτε άλλη πρωτότυπη σειρά του Netflix.

Όπως αναφέρει το THR, τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του «Stranger Things 5» συγκέντρωσαν 59,6 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως στις πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα τους στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία του Netflix.

Πρόκειται για το υψηλότερο σύνολο «εβδομάδας έναρξης» μέχρι σήμερα για οποιαδήποτε αγγλόφωνη σειρά στην πλατφόρμα – ξεπερνώντας τις 50,1 εκατομμύρια προβολές της πρώτης σεζόν του «Wednesday» τον Νοέμβριο του 2022 – και για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ σειρών όλων των γλωσσών, πίσω μόνο από τις 68 εκατομμύρια προβολές της δεύτερης σεζόν του «Squid Game» στην πρώτη της εβδομάδα.

«Ο τεράστιος αριθμός των θαυμαστών που έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρώτο μέρος είναι εντυπωσιακός – η ανταπόκριση ήταν κάτι παραπάνω από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να ονειρευτούμε», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δημιουργοί του «Stranger Things», Ματ (Matt) και Ρος Ντάφερ (Ross Duffer). «Η σειρά είναι πλέον 10 ετών και το να βλέπουμε τη βάση των θαυμαστών όχι μόνο να αντέχει αλλά και να συνεχίζει να μεγαλώνει ήταν απίστευτα ανταποδοτικό για εμάς, τους ηθοποιούς και τους χιλιάδες καλλιτέχνες που βοήθησαν να ζωντανέψει αυτή η ιστορία. Πραγματικά δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε αρκετά όλους, και είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε το δεύτερο μέρος – υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη να έρθουν».

Η τελευταία σεζόν του «Stranger Things» βρέθηκε στο Νο. 1 σε 90 από τις 93 περιοχές που παρακολουθεί το Netflix (και μπήκε στο top 10 στις υπόλοιπες τρεις). Οι 59,6 εκατομμύρια προβολές ήταν περισσότερες από το αθροιστικό σύνολο των άλλων σειρών στο αγγλόφωνο top 10 – τέσσερις από τις οποίες ήταν οι προηγούμενες σεζόν του «Stranger Things». Οι παλαιότερες σεζόν είχαν συνολικά 25,1 εκατομμύρια προβολές (υπολογισμένες ως συνολικές ώρες θέασης διαιρεμένες με τη διάρκεια προβολής).

Τα τέσσερα επεισόδια της πέμπτης σεζόν συγκέντρωσαν 284,2 εκατομμύρια ώρες θέασης παγκοσμίως, ελαφρώς λιγότερες από τις 286,9 εκατομμύρια ώρες για το άνοιγμα της 4ης σεζόν (η οποία έκανε πρεμιέρα με επτά επεισόδια) τον Μάιο του 2022. Τότε, το Netflix δεν χρησιμοποιούσε τον σημερινό του τύπο για τον υπολογισμό των προβολών. Όμως, με διάρκεια άνω των εννέα ωρών, αυτά τα επτά επεισόδια παρήγαγαν περίπου 31,13 εκατομμύρια προβολές.

Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της πέμπτης σεζόν έχουν διάρκεια λίγο κάτω από πέντε ώρες, κάτι που σημαίνει ότι η χρονική «επένδυση» ενός συνδρομητή για να δει την πρώτη δόση είναι αρκετά μικρότερη – και επομένως μια προβολή είναι πιο εύκολο να καταγραφεί για το Netflix.

