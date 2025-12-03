search
«Μάθε να το κάνεις σωστά»: Τιμητική διάκριση για την εταιρία socialdoo στα PR Awards της Νέας Υόρκης, για την καμπάνια Χαρδαλιά

03.12.2025 10:47
Τιμητική διάκριση για την εταιρία επικοινωνίας socialdoo, η οποία είχε αναλάβει την καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση «Μάθε να το κάνεις σωστά» για τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά.

Πρόκειται, μάλιστα για υπερατλαντική, τριπλή τιμητική διάκριση στα PR Awards της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια διακρίθηκε σε τρεις κατηγορίες: Εταιρική Υπευθυνότητα, Καμπάνια με Κοινωνικό Χαρακτήρα και CSR και Diversity Communications.

Η καμπάνια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας socialdoo, για λογαριασμό του Ομίλου Ηρακλής και της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος της ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για την αξία της σωστής και υπεύθυνης ανακύκλωσης των απορριμμάτων και τα σημαντικά οφέλη της στο περιβάλλον αλλά και στην καθημερινότητα.

