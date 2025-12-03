search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
03.12.2025 10:55

ΕΡΤ: Με ξεχωριστό περιεχόμενο δηλώνει παρούσα στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (photos)

03.12.2025 10:55
LOXY03

Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στις ψηφιακές πλατφόρμες της η ΕΡΤ αναπτύσσει σήμερα (3/12), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, έναν όγκο ξεχωριστών προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και την ενίσχυση της συμπερίληψης και της ισότητας.

Το ενημερωτικό κανάλι ΕΡΤnews, όπως και το ενημερωτικό ραδιόφωνο ΕΡΤnews Radio, θα μεταδίδουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αναφορές, αφιερώματα και ρεπορτάζ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Mόνον στο ERTFLIX είναι προσβάσιμο υποτιτλισμένο περιεχόμενο On demand με σειρές μυθοπλασίας, και ντοκιμνατέρ για Άτομα με Αναπηρία που αθροίζει περισσότερες από 1.750 ώρες διάρκειας, στην ειδική ενότητα «Προσβασιμότητα για όλους».

Στις δράσεις της ΕΡΤ είναι προγραμματισμένες μεταξύ άλλων οι ταινίες: «Ένα βήμα τη φορά» (24.00, ΕΡΤ1) με κεντρικό χαρακτήρα τον Μπέν, έναν αθλητή ο οποίος από ατύχημα είναι ατελώς τετραπληγικός και πηγαίνει σε κέντρο αποκατάστασης, αφηγείται τον καθημερινό αγώνα ανθρώπων να μάθουν να κινούν ένα δάχτυλο ή να κρατούν ένα πιρούνι, μέσα σε συνθήκη ανικανότητας, απελπισίας και παραίτησης και δείχνει πως η ελπίδα και η φιλία τούς βοηθούν να αντέξουν τις δυσκολίες τους.

Το υπέροχο- και πολυβραβευμένο- ντοκιμαντερ «Λώξη» (22.00, ΕΡΤ3) των Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή (σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή), το οποίο παρουσιάζει μια ειλικρινή, τρυφερή και χιουμοριστική αφήγηση της ζωής της Λωξάνδρας Λούκας, της πρώτης ηθοποιού με σύνδρομο Down που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.

Η «Λώξη» μεταδίδεται με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας, μια πρωτοβουλία της ΕΡΤ που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη γραμμική τηλεόραση στη χώρα μας, με υποτίτλους SDH για κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Επίσης στην ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα ERTecho την κατηγορία Best of, είναι διαθέσιμα podcasts και επιλεγμένες συνεντεύξεις μέσα από τα οποία προωθείται η κατανόηση της αναπηρίας. Eπιλεγμένα podcasts θα  είναι διαθέσιμα με λειτουργία ελληνικών υποτίτλων.

Ξεχωρίζει το podcast «Τυφλή Γοητεία» που πήρε την 1η θέση στο 27o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης καθώς είναι η πρώτη ανάρτηση του σε πλατφόρμα και με ελληνικούς υπότιτλους . Στο βραβευμένο podcast oκτώ άνθρωποι με απώλεια όρασης συζητούν για τις κοινωνικές σχέσεις, το φλερτ και τη γοητεία, σε μια αφήγηση που συγκινεί και φέρει την υπογραφή των Μιχάλη Αγραφιώτη, Στέλλας Κανταρτζή, Ελευθερίας Αυγερινού σε παραγωγή Δημόσια ΣΑΕΚ ΠυλαίαςΧορτιάτη για Άτομα με Αναπηρίες.

Όλες οι λεπτομέρειες για το πλούσιο συμπεριληπτικό οπτικοακουστικό εορταστικό-αφιερωματικό περιεχόμενο της ΕΡΤ εδώ.

