Έγινε τράμπα την Τρίτη (2/12) στην πρώτη θέση τηλεθέασης – Στην κορυφή το Mega

H μεταβολή στα μερίδια Alpha και Mega μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης δημιουργούν την αίσθηση ότι σαν κάποιοι να μετακινήθηκαν από το ένα κανάλι στο άλλο σε τέτοιο βαθμό, ώστε η δυναμική του Mega χθες να έχει σχεδόν ίδια με εκείνης που είχε αναπτύξει ο Alpha προχθές, παρατηρώντας τα στοιχεία της Nielsen για τα κανάλια.

Απώλειες εμφάνισε ο ΑΝΤ1, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, ωστόσο ο σταθμός εμφανίζει διαρκώς διακυμάνσεις στην απόδοσή του.

Με «βραχεία κεφαλή» μπροστά από τον ΣΚΑΪ, ήταν το Star, παρουσιάζοντας όμως αμφότεροι οι σταθμοί βελτίωση στις επιδόσεις τους.

Οριακή μετατόπιση του δείκτη κατάφερε το Open, ενώ με εξαίρεση την ΕΡΤ1, τα άλλα κρατικά κανάλια είχαν επιδόσεις μικρότερες από εκείνη του MAK TV.

