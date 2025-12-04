«Έρχεται» το Ελληνικό Συμβούλιο ΜΜΕ – Δυαρχία στον ανοιχτό ορίζοντα των εγχώριων ΜΜΕ

Τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός νέου θεσμικού οργάνου για τα ΜΜΕ προβλέπεται μεταξύ άλλων στο νέο εκσυγχρονιστικό νόμο (5253/2025) για την ΕΡΤ. Το άρθρο 37 περιγράφει τις διατάξεις για τη σύσταση, τη λειτουργία και το ρόλο για το «Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης». Το συμβούλιο θα είναι φορέας αυτορρύθμισης «πλήρως ανεξάρτητος από οποιαδήποτε πολιτική, κυβερνητική ή άλλη επιρροή».

Η δημιουργία του εναπόκειται στον κλάδο των ΜΜΕ σύμφωνα με το «γράμμα» του νόμου. «Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ιδιοκτητών εντύπων, ιστοσελίδων, δημοσιογράφων, κατόχων άδειας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δύνανται να ιδρύσουν το «Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης», εξηγεί η πρώτη παράγραφος του άρθρου.

Στο ίδιο άρθρο δίνονται οι «συντεταγμένες» του για το πεδίο δράσης του μεταξύ των οποίων η προστασία και η προώθηση του κλαδικού και του δημόσιου διαλόγου επί ζητημάτων που αφορούν την ελευθερία του Τύπου και των ΜΜΕ, η προστασία και ενδυνάμωση της πολυφωνίας και της συντακτικής ανεξαρτησίας, ζητήματα που αφορούν σε αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες (SLAPPs) προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού, στην ασφάλεια των δημοσιογράφων και στην παραπληροφόρηση.

Στο Συμβούλιο είναι δυνατόν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικοί φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Σε άλλο άρθρο του νόμου, με κοινή υπουργική απόφαση (υφυπουργού αρμόδιου για τα ΜΜΕ και υπουργού Οικονομικών) προσδιορίζεται ποσό 100.000 ευρώ ως ετήσια χρηματοδοτική ενίσχυση της νέας εποπτικής Αρχής, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Έτσι στο «πλευρό» του άλλου Συμβουλίου για τα ΜΜΕ, του ΕΣΡ, οσονούπω αναμένεται να πάρει θέση και το Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Σωτήρης Πολύζος για Αχιλλέα Μπέο: «Πίστευα ότι είχαμε κατακτήσει ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, εκείνος το παραβίασε» (Video)

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

Ανατροπή στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (2/12)