Σήμερα η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά

Το ύστατο αντίο στον πατέρα του θα πει σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, στην κηδεία θα παραστεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και μεγάλο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κ.Ο. της ΝΔ.
Μάλιστα, οι οικογένειες Μητσοτάκη και Χαρδαλιά, εκτός από πολιτικές, έχουν και στενές φιλικές σχέσεις, οπότε ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο δύσκολη ώρα για τον Περιφερειάρχη Αττικής.
