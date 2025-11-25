search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.11.2025

Σήμερα η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά

25.11.2025
Το ύστατο αντίο στον πατέρα του θα πει σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, στην κηδεία θα παραστεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και μεγάλο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κ.Ο. της ΝΔ.

Μάλιστα, οι οικογένειες Μητσοτάκη και Χαρδαλιά, εκτός από πολιτικές, έχουν και στενές φιλικές σχέσεις, οπότε ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο δύσκολη ώρα για τον Περιφερειάρχη Αττικής.

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

MEDIA

Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Νεκρός 47χρονος αντισυνταγματάρχης – Κατέρρευσε ξαφνικά στη Λέσχη Αξιωματικών

ΥΓΕΙΑ

Πρώτη επιτυχημένη επέμβαση αλλαγής χρώματος οφθαλμών με τη μέθοδο FLAAK στην Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Mεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της – Κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι για 3 χρόνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

