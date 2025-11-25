search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 09:43
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.11.2025 08:02

Η αιχμή Τσίπρα για το οικονομικό του επιτελείο – Ποιος δεν ήθελε την αύξηση του βασικού μισθού;

25.11.2025 08:02
tsipras_tsakalotos_new

Με μία αναφορά – «φαρμάκι» στο οικονομικό επιτελείο, που είχε επικεφαλής τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας το πώς ενέκρινε αύξηση 11% στον βασικό μισθό στις αρχές του 2019.

Στο βιβλίο του, Ιθάκη, αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι το οικονομικό επιτελείο και κάποιοι συνεργάτες του, – χωρίς να αναφέρει ονόματα -, δεν ήθελαν τόσο μεγάλη αύξηση.

Γράφει ο πρώην πρωθυπουργός:

Στα τέλη Ιανουαρίου αποφασίσαμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, που είχε για χρόνια παραμείνει κολλημένο στα 585 €. Και την κατάργηση του υποκατώτατου για τους νέους εργαζόμενους που ήταν στα 511 €. Οι θεσμοί συμφώνησαν η αύξηση να κινείται μεταξύ πέντε τα 5% και 10%. Και στις συζητήσεις με τους συνεργάτες μου προβληματιζόμασταν για το ύψος της αύξησης ανάμεσα στο φόβο που εξέφραζαν κάποιοι μήπως μας “κακοχαρακτηρίσουν” οι αγορές και τις ανάγκες των εργαζομένων. Τελικά αφού άκουσα όλες τις απόψεις εισηγήθηκα στο υπουργικό συμβούλιο μπροστά στις κάμερες και σε απευθείας μετάδοση αύξηση 11 τοις 100. Στρογγυλοποίησα δηλαδή τον κατώτατο μισθό στα 650 €. Ήταν μία προσωπική απόφαση που εξέπληξε το οικονομικό επιτελείο και ξένισε κάποιους από τους συνεργάτες μου. Ήθελα όμως η αύξηση αυτή να μην παραμείνει συμβολική, αλλά να είναι μία ανάσα για όσους εργαζόμενους ζούσαν μεταξύ φτώχειας και ανέχειας. Μου ήταν αδύνατον να δεχθώ ότι η οικονομία μας δεν μπορούσε να αντέξει ένα μέτρο που θα επηρέαζε θετικά την ζωή 600.000 εργαζομένων άμεσα και 280.000 έμμεσα, με την αύξηση των επιδομάτων.

