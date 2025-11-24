Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

Τις πρώτες του ώρες στο πρωθυπουργικό γραφείο περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» του, μεταφέροντας ότι, πολύ σύντομα από την ανάληψη των καθηκόντων του, βίωσε την «παγερή μοναξιά της εξουσίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στην πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, σημειώνοντας ότι, μόλις έμεινε μόνος του στο γραφείο του, χτύπησε για πρώτη φορά το «κόκκινο τηλέφωνο», με τον ίδιο να μη γνωρίζει τότε πώς έπρεπε να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Συνειδητοποίησα κάπως απότομα τι ακριβώς είναι αυτό που κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει ως παγερή μοναξιά της εξουσίας»

«Η γραμματέας μου για χρόνια στον έβδομο της Κουμουνδούρου, που είχε προλάβει να εγκατασταθεί στο πίσω δωματιάκι του πρωθυπουργικού γραφείου, άνοιξε την πόρτα και έφερε κάτι συντρόφους από το τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν επιστρατευτεί για να δουν τις εγκαταστάσεις και τα τεχνικά ζητήματα ασφάλειας. Μου εξήγησαν, γρήγορα, πώς λειτουργούσε εκείνο το δήθεν κόκκινο τηλέφωνο και πώς μπορούσα να καλώ απευθείας τους Υπουργούς. Και πριν προλάβουν να φύγουν από το γραφείο, μόλις έμεινα μόνος, ξαφνικά αυτό το αναθεματισμένο άρχισε να χτυπάει.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Στρατηγός Κωσταράκος, τότε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συγχωρεμένος σήμερα, ο οποίος μου λέει: “Κύριε Πρωθυπουργέ, τα σέβη μου”.

“Ποιος είστε;” τον ρωτάω. “Είμαι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Δυστυχώς δεν σας τηλεφωνώ για καλό, έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο”. “Πείτε μου τι έγινε;” του είπα.

“Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία, έπεσε ένα αεροσκάφος της Πολεμικής μας Αεροπορίας σε μια άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους”.

Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας, που του είπα: “Μάλιστα, Αρχηγέ, λυπάμαι πολύ. Να μεταβιβάσετε τα συλλυπητήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω;”.

“Τίποτα. Απλά έπρεπε να σας ενημερώσω, μήπως βγάλετε κάποια ανακοίνωση”.

Κάπως έτσι, μουντά, παγερά και μακάβρια, σε αντίθεση με το κλίμα έξω από το Μαξίμου, έζησα τις πρώτες μου ώρες ως Πρωθυπουργού. Συνειδητοποίησα, κάπως απότομα είναι η αλήθεια, τι ακριβώς είναι αυτό που κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει ως παγερή μοναξιά της εξουσίας. Μια εξουσία για την οποία δεν είχα ιδέα πώς λειτουργεί, δεν γνώριζα καν τα μυστικά της – τα πολύ πιο σοβαρά από το κόκκινο τηλέφωνο – και που ενδεχομένως να μην τα κατάλαβα – και να μην την κατέλαβα – και ποτέ», περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του.

