Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διαμαντής Καραναστάσης: Η κοινή έξοδος – «απάντηση» στις φήμες χωρισμού (video)

Με κοινή έξοδο λίγες ώρες μετά το πολιτικό τους «διαζύγιο» απάντησαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στις φήμες που συνόδευσαν την παραίτηση του συντρόφου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας από τη θέση του βουλευτή του κόμματος.

Πολλοί ήταν εκείνοι που παρά τους εκατέρωθεν ύμνους που ακολούθησαν την παραίτηση Καραναστάση, εκτιμούσαν ότι η προσωπική σχέση των δυο περνάει κρίση…

Έτσι το ζευγάρι αποφάσισε να «κλείσει στόματα» διασκεδάζοντας μαζί σε κλαμπ, την Παρασκευή.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης ανέβασε στόρι από την κοινή έξοδο που δείχνει τους δυο τους να απολαμβάνουν το ποτό τους χορεύοντας.

