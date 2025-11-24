Παντρεύτηκε ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Ο γάμος στη Μητρόπολη με 500 άτομα, η νύφη με το ρομαντικό νυφικό

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε ο Φίλιππος Αβραμόπουλος, ο μεγαλύτερος γιος του Δημήτρη και της Βίβιαν Αβραμοπουλου.

Ο νεαρός Φίλιππος παντρεύτηκε την αγαπημένη του Αλίκη Σβώλου η οποία έλαμπε μέσα στο εντυπωσιακό νυφικό της.

Ο γάμος έγινε το περασμένο Σάββατο με περίπου 500 καλεσμένους στη Μητρόπολη, χωρίς όμως την παρουσία πολιτικών, όπως ήταν η απόφαση της οικογένειας.

Ακολούθησε το γαμήλιο πάρτι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά στην οδό Πειραιώς που ήταν στολισμένο με χιλιάδες λουλούδια.

Έλαμπαν από ευτυχία και οι γονείς του γαμπρού.

