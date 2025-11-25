search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

25.11.2025 07:59

Εσωκομματικές ΝΔ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι της κάλπης

25.11.2025 07:59
nd_ekloges_new

Κατ’ αρχάς, η στήλη θέλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα… χαλάσει τη γραμμή που δίνει η Πειραιώς και ότι θα συμφωνήσει πως στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ κέρδισαν η ενότητα και η συσπείρωση του κόμματος.

Θα προσθέσει επίσης ότι νίκησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό την έννοια ότι οι εσωκομματικές ισορροπίες δεν αλλάζουν και ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ παραμένει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Από εκεί και πέρα, πάντως, σε επίπεδο συνέδρων (εξελέγησαν 1.000 για το συνέδριο της ΝΔ την ερχόμενη άνοιξη), αλλά και διοικήσεων των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ του κόμματος, «υπήρξε τζόγος» που λέει ο σοφός λαός.

Όπως έγραψε το topontiki.gr, διάφοροι υπουργοί «έτρεξαν» γι’ αυτές τις εκλογές, θέλοντας να αυξήσουν την επιρροή τους σε κομματικό επίπεδο. Έτσι, μαθαίνουμε ότι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα είναι ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι στους «νικητές» των εκλογών συμπεριλαμβάνεται και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος στήριξε διάφορους υποψήφιους ανά την Ελλάδα, έστω κι αν δεν έχει θεσμικό ρόλο στο κόμμα.

