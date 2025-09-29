Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

Για πρώτη φορά η Σουηδία παίρνει θέση στην κρίση που έχει ξεσπάσει στους κόλπους της EBU εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 , δια της εκπροσώπησής του από την ΚΑΝ.

Η τοποθέτηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της σκανδιναβικής χώρας, SVT, διέπεται από την παροιμιώδη ψυχραιμία των Σουηδών και πολιτική ουδετερότητας που διακρίνει το σουηδικό κράτος σε μια σειρά θεμάτων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της SVT Άννε Λέγκερκραντζ, έδωσε το πλαίσιο, δηλώνοντας ότι η SVT θέτει απαιτήσεις για την ασφάλεια της σουηδικής συμμετοχής, αλλά δεν επιθυμεί να λάβει θέση στο ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ως γνωστόν, καλεί τα κράτη μέλη της σε έκτακτη συνέλευση τον Νοέμβριο για να ψηφίσουν αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2026.

Δεν υπάρχει κάποια απειλή μποϊκοτάζ σε σχέση με τη συμμετοχή του Ισραήλ, αποσαφηνίζει η Άννε Λέγκερκραντζ σε ένα email προς το Kulturnyheterna- την εθνική διοργάνωση της χώρας για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την SVT στην Eurovision της Βασιλείας. Τη θέση της επανέλαβε και σε τηλεοπτική συνέντευξη στο SVT.

«Πολλοί θέλουν να μάθουν τη θέση της SVT. Η SVT είναι ανεξάρτητη – αυτό είναι ένα θεμελιώδης αρχή μας. Δεν παίρνουμε πολιτική θέση. Εμείς και κανένας άλλος δεν αποφασίζουμε για τη συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και οι επιλογές που κάνουμε δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως θέση υπέρ ή κατά της δημόσιας υπηρεσίας άλλου κράτους ή υπέρ ή κατά της συμμετοχής άλλου κράτους», γράφει το υψηλόβαθμο στέλεχος της SVT με τον εκτελεστικό ρόλο.

Για τη Σουηδική ραδιοτηλεόραση πρέπει να διασφαλίζονται τρείς «βασικές προϋποθέσεις», στο διαγωνισμό, σημειώνει η Άννε Λέγκερκραντζ και αυτές περιγράφονται ως σημαντικές για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει η SVT.

Η CEO της SVT αναφέρει ότι απαιτείται «ευρεία ευρωπαϊκή υποστήριξη για τον διαγωνισμό. Η ασφάλεια των συμμετεχόντων και του κοινού πρέπει να είναι εγγυημένη και ο διαγωνισμός πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι απολίτικος, σύμφωνα με τους κανόνες της EBU».

Και συνεχίζει: «Η συμμετοχή της SVT εξαρτάται από την ύπαρξη των βασικών προϋποθέσεων. Επομένως, θα αφιερώσουμε χρόνο για να ακούσουμε την EBU και άλλες δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις-μέλη». Επισημαίνει ότι στον Eurovisionικο θεσμό διαγωνίζονται δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και όχι χώρες. Βέβαια το 2022, η τότε διευθύνουσα σύμβουλος της SVT, Χάνα Στερνα, είχε καλέσει την EBU να αποκλείσει την Ρωσία από τον διαγωνισμό, εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Σε εκείνη την κρίση η SVT υποστήριξε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες της Ρωσίας- άρα και η ραδιοτηλεόραση της χώρας, αποτελούν μέρος του κράτους και επομένως η RT είναι μέρος του προπαγανδιστικού μηχανισμού του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, η τρέχουσα θέση της Σουηδικής τηλεόρασης εγείρει προβληματισμούς. Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα της SVT αναφέρει σχετικώς: «Στη Δύση υπήρχε ομοφωνία ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι λάθος. Ήταν πιο εύκολο για το SVT να πάρει θέση τότε; Οι δημόσιες εταιρείες είναι μέρος του ρωσικού κράτους και μηχανισμός προπαγάνδας. Από αυτή την άποψη μπορεί να πει κάποιος ότι τότε η απόφαση ήταν πιο εύκολη».

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

ΣΚΑΪ: «Ενέσεις» σάτιρας και χιούμορ με νέες εκπομπές από Οκτώβριο – Επιστρατεύονται Βολαρίνος και Φάνης Λαμπρόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει γιατί έφυγε από το «Πρωινό» – Ο Λιάγκας, ο Μαζωνάκης και η σκαλέτα