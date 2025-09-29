search
29.09.2025 17:54

Την καλύτερη τηλεθέαση της Παρασκευής (26/9) κατάφερε η εκπομπή «TheRoadshow»

29.09.2025 17:54
tiletheasi_0909_1460-820_new
credit: pixabay

«Με το δεξί» που λένε και οι παλιοί, η ταξιδιωτικών στοιχείων εκπομπή «The Roadshow» του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Διονύση Κυπριώτη «μπήκε» στη νέα τηλεοπτική σεζόν με την πρεμιέρα της περασμένης Παρασκευής.

Ήταν η εκπομπή που συγκέντρωσε τους περισσότερους τηλεθεατές από κάθε άλλη της ημέρας χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η μάλλον υποτονική κίνηση του δείκτη της Nielsen. Ενδεικτικό της κυρίαρχης τάσης αποτελεί το στοιχείο εκείνο το οποίο, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της εταιρείας μετρήσεων τηλεθέασης το Top 10 διαμορφώθηκε από εκπομπές με επιδόσεις κάτω του 4%. Ενδεικτικό επίσης της στάσης των τηλεθεατών ήταν και το στοιχείο ότι δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα ήταν το επαναληπτικό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Αλλά και το τρίτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα, το ριάλιτι σόου «Greece Next Top Model», είχε μόλις 4,1% τηλεθέαση. Μια ημέρα νωρίτερα στην αντίστοιχη θέση είχε πλασαριστεί η «Γη της ελιάς» με τηλεθέαση 6,1%.

Στην 10αδα με τα «καλύτερα»… τρύπωσε και το «Deal» χάρη στους 349.000 τηλεθεατές που το επέλεξαν.

