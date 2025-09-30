search
30.09.2025 09:29

Το Σόι σου: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου – «Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός»

30.09.2025 09:29
soi new

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ετοιμάζεται να επιστρέψει η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Το Σόι σου», με τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Μετά από έξι χρόνια παύσης, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ενώνονται ξανά, με την κωμική τηλεοπτική σειρά να επιστρέφει στον Alpha, υποσχόμενη να μας χαρίσει άφθονο γέλιο.

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα του νέου κύκλου

Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, ο Σόλων Τσούνης αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει, με μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στο σχετικό στιγμιότυπο, οι Χαμπέοι ποζάρουν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό, στο πρώτο τραπέζι της οικογένειας, μετά το σμίξιμό της.

Στην εικόνα που ανέβασε ο Σόλων Τσούνης, ο οποίος αγαπήθηκε από το κοινό ως «Διονύσης», γιος της Χαρούλας και του Βαγγέλη Χαμπέα, καταγράφονται, εκτός από τον ίδιο, οι Bάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη, καθώς και η μία από τις δύο κόρες του τηλεοπτικού ζεύγους Χαμπέα-Τριανταφύλλου.

«Ε ναι! Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός…», έγραψε ο Σόλων Τσούνης στη λεζάντα της ανάρτησής του, η οποία απέσπασε χιλιάδες likes μέσα σε λίγες ώρες, με τους followers του να εκφράζουν την ανυπομονησία τους για την επιστροφή της σειράς.

