Ιστορική συμφωνία της ΕΡΤ με την ΕΟΕ – Θα μεταδίδονται τηλεοπτικά όλα τα ολυμπιακά αθλήματα

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την ΕΡΤ για τη ζωντανή μετάδοση των σημαντικότερων αγώνων όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων.

Θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που όλα τα ολυμπιακά σπορ θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη, έστω στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις.

Η συμφωνία θα έχει ισχύ έως το τέλος του 2027 και θα περιλαμβάνει τους αγώνες που θα επιλέξουν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες-μέλη της ΕΟΕ, κατά προτίμηση Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του εκάστοτε αθλήματος, oι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα.

Η ΕΡΤ θα καλύψει οπωσδήποτε την τελευταία ημέρα κάθε αθλητικού γεγονότος που έχει επιλεγεί προς μετάδοση ή την τελική φάση κάθε διοργάνωσης, με δικαίωμα κατά την κρίση της, να καλύψει περισσότερες ημέρες.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα καλύπτει τα έξοδα παραγωγής για τη μετάδοση των αγώνων με τον σχολιασμό να γίνεται από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ με τη συνδρομή αναγνωρισμένου αθλητή ή προπονητή, που θα προταθεί από την εκάστοτε Αθλητική Ομοσπονδία.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στην παρουσίαση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ.

«Είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ελληνικό αθλητισμό καθώς για πρώτη φορά η ΕΟΕ καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής για την ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, αγώνων από τα μη προβεβλημένα Ολυμπιακά Αθλήματα. Με αυτό τον τρόπο η ΕΟΕ βοηθά στη διάδοση τους και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των Αθλητικών Ομοσπονδιών που ζητούσαν την προβολή των σημαντικότερων αγώνων τους, αλλά δεν έβρισκαν τηλεοπτική στέγη. Πλέον όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα θα έχουν πρόσβαση σε κάθε ελληνικό σπίτι, με ότι συνεπάγεται αυτό για την προβολή, τη διάδοση και την ανάπτυξη τους» ανέφερε ο Ισίδωρος Κούβελος.

