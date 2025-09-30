search
Έρωτας με… φωτοστέφανο στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (29/9)

INNER-AGIOS_1 (1)
credit: Alpha

Πήρε φόρα ο δείκτης τηλεθέασης της Nielsen στην εκκίνηση της εβδομάδας αποτυπώνοντας την σύσφιξη της σχέσης των τηλεθεατών με την τηλεόραση, έπειτα από τη χαλαρή στάση που εμφάνισαν το Σαββατοκύριακο.

Πρώτη επιλογή χθες ήταν ο «Άγιος έρωτας» και αμέσως μετά το «Porto leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Φαίνεται ότι με τις δύο σειρές μυθοπλασίας, ο Alpha πάει να διαμορφώσει ισχυρή συνήθεια τηλεθέασης, κρίνοντας από τις επιδόσεις των δύο σειρών που μεταδίδονται διαδοχικά.

Σε εκείνη τη χρονική περίοδο από τα δεδομένα τηλεθέασης προκύπτει ότι ελάχιστοι άλλαξαν κανάλι από το ένα σίριαλ στο άλλο.

Διαμοιρασμός επίσης σημαντικής μερίδα τηλεθεατών παρατηρήθηκε μεταξύ των σειρών «Grand Hotel» και «Η γη της ελιάς» που μεταδόθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Που σημαίνει ότι υπάρχει έντονος κατακερματισμός της πλειονότητας των τηλεθεατών στο prime time μεταξύ τεσσάρων καναλιών.

Πέμπτη επιλογή της ημέρας ήταν το κεντρικό δελτίο του Mega, με έκτο το «Σόι σου».

Αλλά και το Star είχε διπλή εκπροσώπηση στο Top 10 με το κεντρικό δελτίο και τον «Τροχό της τύχης», ιδανικό lead in για τις ειδήσεις του σταθμού.

