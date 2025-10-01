Ράνια Τζίμα: «Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κ. Μπισμπίκης αλλά με αυτά που έχει καταθέσει, έχει παραδεχτεί την εγκατάλειψη» (Video)

Την κατάθεση του Βασίλη Μπισμπίκη στην Τροχαία για τις φθορές που προκάλεσε σε οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης σχολίασε η Ράνια Τζίμα, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι από τους ίδιους τους ισχυρισμούς του ηθοποιού προκύπτει παραδοχή της εγκατάλειψης.

«Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει κύριος Μπισμπίκης, αλλά με αυτά που έχει καταθέσει έχει παραδεχτεί την εγκατάλειψη, γιατί την ώρα που χτυπάει τα αυτοκίνητα, ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι αφήνει το σημείωμα που λέει ότι άφησε και πήγε και κοιμήθηκε. Δεν πήρε τηλέφωνο και να πει: Ναι, γεια σας, είμαι ο κύριος Μπισμπίκης, έχω προκαλέσει κάποιες φθορές. βρίσκομαι στην Οδό τάδε, στη Φιλοθέη και να περιμένει πιθανώς την αστυνομία να φτάσει. Αντιθέτως, πήγε σπίτι του και κοιμήθηκε. Και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα για το πως όσα λέει αναιρούνται. Πάντως η περιγραφή αυτή είναι η παραδοχή της εγκατάλειψης. Επίσης, δεν είναι και πολύ εύκολο να μην κατάλαβε τι ακριβώς έκανε, γιατί οι περίοικοι λένε ότι νόμιζαν ότι γινόταν σεισμός. Μιλάμε για ένα τζιπ, δεν είμαι ειδική σε αυτά, ζυγίζει κάποιους τόνους» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος στον αέρα του Mega.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, ενώ στο μεταξύ αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του δικαστηρίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος. Συγκεκριμένα του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη, προκειμένου να προσέλθουν μάρτυρες της υπόθεσης και ήρε την κράτηση του ηθοποιού, ο οποίος μέχρι τις 8 Οκτωβρίου θα παραμείνει ελεύθερος.

Διαβάστε επίσης:

Έρωτας με… φωτοστέφανο στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (29/9)

Ένδεια ή σκοπιμότητα; Το γαϊτανάκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη ως φερετζές της μιντιακής κατάπτωσης (videos)

Ιστορική συμφωνία της ΕΡΤ με την ΕΟΕ – Θα μεταδίδονται τηλεοπτικά όλα τα ολυμπιακά αθλήματα