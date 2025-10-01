search
ΑΝΤ1: Η δεύτερη – βραδινή – εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στη «μάχη» της τηλεθέασης από την άλλη Τετάρτη (8/10)

«Όλα όσα είναι δύσκολο να ειπωθούν την ημέρα, έρχονται στην επιφάνεια τη νύχτα και ακούγονται πιο δυνατά από ποτέ» ενημερώνει ο ΑΝΤ1, θέτοντας το – χρονικό – πλαίσιο της νέας εβδομαδιαίας εκπομπής που ετοιμάζει ο Πέτρος Κουσουλός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον σταθμό.

Στη «Νύχτα αποκαλύψεων», όπως τιτλοφορείται η νέα εκπομπή, ο δημοσιογράφος και η ομάδα του θα καταπιάνονται με «υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες, στοιχεία που αγνοήθηκαν, γεγονότα που αποσιωπήθηκαν, πρόσωπα που δεν μίλησαν».

Ο δημοσιογράφος θα αναζητά την «πραγματική εικόνα» των θεμάτων του και, όπως τονίζεται, «μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, θα  φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι», υπογραμμίζοντας ότι η ανάδειξή τους θα πραγματοποιείται «χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, για να «σπάει» την αλυσίδα της σιωπής και δίνοντας φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν».

Η πρώτη εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» αναμένεται να βγει στον «αέρα» τα μεσάνυχτα της άλλης Τετάρτης.

1 / 3