search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:55
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 11:21

Τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση προγράμματα της εβδομάδας 22-29/9

01.10.2025 11:21
tiletheasi_2107_1460-820_new
credit: pixabay

Το τελευταίο επταήμερο του Σεπτεμβρίου είχε πρεμιέρες σειρών μυθοπλασίας αλλά και άλλων προγραμμάτων. Ο κατακερματισμός της τηλεθέασης δεδομένος καθώς η κινητικότητα στα κανάλια από τους τηλεθεατές είναι -ευλόγως- έντονη.

Ωστόσο τις περισσότερες προτιμήσεις, στο προηγούμενο επταήμερο, συγκέντρωσε η πρεμιέρα της δραματικής σειράς «Να με λες μαμά», ξεπερνώντας σε επίδοση ακόμα και το μουσικό σόου «The Voice of Greece», σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Nielsen για τα δημοφιλέστερα προγράμματα της εβδομάδας.

Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στις πέντε πρώτες θέσεις οι τρεις καταλήφθηκαν από επεισόδια σειρών του Alpha και οι άλλες δύο από τα εναρκτήρια επεισόδια του μουσικού σόου του ΣΚΑΪ.

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Πρόγνωση καιρού για το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο

EUROVISION 2026: Παρασκηνιακά δρά ο πρόεδρος του Ισραήλ για εξεύρεση λύσης στην κρίση για τη συμμετοχή της χώρας

Ράνια Τζίμα: «Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κ. Μπισμπίκης αλλά με αυτά που έχει καταθέσει, έχει παραδεχτεί την εγκατάλειψη» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

mitsotakis-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

texnopoli
ADVERTORIAL

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025

Untitled design (2)
LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαίρης Χρονοπούλου: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο θάνατός της ήταν έγκλημα»

lewforeio-eswteriko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεαρός άρχισε να αυνανίζεται μέσα σε αστικό λεωφορείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:52
thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

mitsotakis-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

texnopoli
ADVERTORIAL

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025

1 / 3