Τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση προγράμματα της εβδομάδας 22-29/9

Το τελευταίο επταήμερο του Σεπτεμβρίου είχε πρεμιέρες σειρών μυθοπλασίας αλλά και άλλων προγραμμάτων. Ο κατακερματισμός της τηλεθέασης δεδομένος καθώς η κινητικότητα στα κανάλια από τους τηλεθεατές είναι -ευλόγως- έντονη.

Ωστόσο τις περισσότερες προτιμήσεις, στο προηγούμενο επταήμερο, συγκέντρωσε η πρεμιέρα της δραματικής σειράς «Να με λες μαμά», ξεπερνώντας σε επίδοση ακόμα και το μουσικό σόου «The Voice of Greece», σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Nielsen για τα δημοφιλέστερα προγράμματα της εβδομάδας.

Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στις πέντε πρώτες θέσεις οι τρεις καταλήφθηκαν από επεισόδια σειρών του Alpha και οι άλλες δύο από τα εναρκτήρια επεισόδια του μουσικού σόου του ΣΚΑΪ.

