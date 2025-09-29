Το «The Voice of Greece» ήταν ο ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθεατών το Σαββατοκύριακο (27,28/9)

Ιδανική θα μπορούσε να θεωρηθεί η έναρξη του μουσικού σόου «Τhe Voice» το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καθώς η πρεμιέρα του προγράμματος και η εκπομπή της Κυριακής αποτέλεσαν την πρώτη επιλογή των περισσότερων τηλεθεατών κάθε μία από τις δύο ημέρες, με επιδόσεις τις οποίες ούτε στα πιο τρελά όνειρα για το «Exathlon» δεν θα δει ο ΣΚΑΪ.

Το Σάββατο στη δεύτερη θέση του Top 10 βρέθηκε το σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» και μένει να φανεί τι επιδόσεις θα καταφέρουν τα επεισόδια του πολυαναμενόμενου κύκλου νέων επεισοδίων που ετοιμάζονται.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, η απήχηση της κλασικής ελληνικής ταινίας «Υπάρχει και φιλότιμο», ταιριαστή όσο ποτέ ως τώρα με την πολιτική συγκυρία.

Την Κυριακή η πρεμιέρα της σουρεαλιστικής κωμωδίας «Τα φαντάσματα» του Star σε σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου, αποτέλεσε τη δεύτερη επιλογή της ημέρας στο σύνολο του χθεσινού τηλεοπτικού τοπίου.

Σε γενικές γραμμές αρκετές από τις εκπομπές του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς κατάφεραν να βρεθούν στις περίοπτες θέσεις τηλεθέασης της κλίμακας Nielsen με αποτέλεσμα το Star με 10,5% μερίδιο να σημειώσει την τρίτη καλύτερη επίδοση του ανταγωνισμού μετά τον ΣΚΑΪ (12,6%) και τον Alpha (12,1%) ο οποίος πάντως είδε μόλις δύο εκπομπές του να φιγουράρουν στο Top10 της ημέρας.

Διαβάστε επίσης:

Την καλύτερη τηλεθέαση της Παρασκευής (26/9) κατάφερε η εκπομπή «TheRoadshow»

Τζίμι Κίμελ: Άρχισε η αναμετάδοση της εκπομπής του και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ABC

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ