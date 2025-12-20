Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μια χώρα ηλικιωμένων χωρίς δημόσιο γηροκομείο!”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Εξάγουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “7 αλλαγές σε δηλώσεις και ελέγχους ακινήτων”
ΕΣΤΙΑ: “Επιμένει στην λάθος πλευρά της ιστορίας η γερμανόφιλη Ελλάς”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Έστειλαν τον λογαριασμό στους λαούς της Ευρώπης”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Τα μπλόκα”ανοίγουν δρόμους” για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού”
ΤA NEA: “Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…”
ΚONTRA: “Ο Ζελένσκι φέρνει τον πόλεμο στα νερά μας”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι ανατροπές στα ακίνητα που φέρνει το ΜΙΔΑ”
