20.12.2025 07:28

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

20.12.2025 07:28
efimerides

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μια χώρα ηλικιωμένων χωρίς δημόσιο γηροκομείο!”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Εξάγουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “7 αλλαγές σε δηλώσεις και ελέγχους ακινήτων”

ΕΣΤΙΑ: “Επιμένει στην λάθος πλευρά της ιστορίας η γερμανόφιλη Ελλάς”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Έστειλαν τον λογαριασμό στους λαούς της Ευρώπης”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Τα μπλόκα”ανοίγουν δρόμους” για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού”

ΤA NEA: “Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…”

ΚONTRA: “Ο Ζελένσκι φέρνει τον πόλεμο στα νερά μας”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι ανατροπές στα ακίνητα που φέρνει το ΜΙΔΑ”

metanastes_ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ: Νεκροί 4 μετανάστες σε κέντρα κράτησης από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου

spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλησπέρα στον… κανένα»: Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του Σπανούλη (Video)

sfyri-dikastirio-iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Eκτελέστηκε 27χρονος φοιτητής καταδικασμένος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

hlios zymarika
BUSINESS

Βραβεύσεις για τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στα Catering Awards 2026

Molotof
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: …Έβρεξε μολότοφ τη νύχτα – Ταυτόχρονες επιθέσεις κατά αστυνομικών

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

1 / 3