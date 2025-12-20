Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μια χώρα ηλικιωμένων χωρίς δημόσιο γηροκομείο!”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Εξάγουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “7 αλλαγές σε δηλώσεις και ελέγχους ακινήτων”

ΕΣΤΙΑ: “Επιμένει στην λάθος πλευρά της ιστορίας η γερμανόφιλη Ελλάς”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Έστειλαν τον λογαριασμό στους λαούς της Ευρώπης”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Τα μπλόκα”ανοίγουν δρόμους” για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού”

ΤA NEA: “Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…”

ΚONTRA: “Ο Ζελένσκι φέρνει τον πόλεμο στα νερά μας”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι ανατροπές στα ακίνητα που φέρνει το ΜΙΔΑ”

