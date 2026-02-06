Ναταλία Λιονάκη: Σκληρή δήλωση της μητέρας της – «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανα παιδιά» (Video)

Αίσθηση προκαλεί νέα δήλωση της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη, της ηθοποιού που εδώ και αρκετά χρόνια έχει πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και αφιερώσει τη ζωή της στον Θεό.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή Πρωινό, η μητέρα της μοναχής Φεβρωνίας, πλέον, αρνείται να δεχτεί να νέα προγματικότητα, επισημαίνοντας ότι αυτό το άτομο δεν το αναγνωρίζει, πια, ως παιδί της. «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανα παιδιά» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

«Δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Δέκα χρόνια υπέφερα, γιατί σκεφτόμουν νύχτα-μέρα, τι συνέβη μεταξύ μας και ήρθαν έτσι τα πράγματα και εγκατέλειψα το θέμα. Είναι μεγάλη γυναίκα πια, δεν είναι κοριτσάκι, ας κάνει ό,τι νομίζει. Οι Χριστιανοί όμως τιμούν τους γονείς τους. Τώρα αν αυτή νομίζει ότι είναι κοντά στο Θεό και φέρεται έτσι στους γονείς της, που δεν ήρθε ούτε στην κηδεία του πατέρα της; Από κει και πέρα τι να πω; Εμένα με πήρε παραμονή Χριστουγέννων που γιορτάζω, δεν μου είπε χρόνια πολλά, με πήρε να μου ανακοινώσει την απόφασή της. Από τότε δεν γιορτάζω. Δεν κλαίω πια για τη Ναταλία. Δεν μπορώ να την καταλάβω γιατί τη λένε Φεβρωνία. Εγώ τη βάφτισα Ναταλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταργούν το μυστήριο της βάφτισης. Εγώ έχω πολλές απορίες για τις μοναχές και τους μοναχούς. Και προσπάθησα να μιλήσω με τη Ναταλία και μόνο χαζή που δεν με έβγαλε. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ούτε θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά. Με αυτό που έχω ζήσει, δεν ήμουν ευτυχισμένη. Και εμένα ήρθε και μου λέει “πούλα το εξοχικό. Δικό μου δεν είναι;” Λέω “γιατί, για να τα δώσεις στον παπά;”. Ναι μου λέει. Να τα δώσει στον παπά, για να την κάνει καλόγρια. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Πήγα, πήδηξα τις πόρτες, δε φοβήθηκα τίποτα, από εκεί και πέρα, επιλογή της. Είναι μεγάλη γυναίκα. Κοντεύει τα 50 πια. Δεν είναι το παιδί μου αυτό. Το παιδί μου ήταν ευγενέστατο. Εγώ είχα εδώ μια κοπελιά και είδα μια γυναίκα που δεν την αναγνώρισα» δήλωσε.

