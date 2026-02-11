search
11.02.2026 00:37

Ισραήλ: Αποβίβασαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου για να ελέγξουν τις επαφές του

11.02.2026 00:37
netanyahu-akoustiko

Ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί την Τρίτη, 10/2, από το αεροσκάφος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, καθώς οι πράκτορες ασφαλείας ήθελαν να ελέγξουν «τις επαφές του», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Νικ Κολιόχιν, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, 42 ετών, επρόκειτο να καλύψει, για τρία ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια, τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε έναν χρόνο.

Σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες επισκέψεις του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, σε αυτήν επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να ταξιδέψουν με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Όμως αφού επιβιβάστηκε ο Κολιόχιν, μαζί με καμιά δεκαριά συναδέλφους του, και αφού τακτοποίησαν τις αποσκευές τους, πράκτορες της Σιν Μπέτ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, του ζήτησαν να αποβιβαστεί, λίγα λεπτά πριν από την απογείωση.

Το πρωθυπουργικό γραφείο επιβεβαίωσε ότι ο Κολιόχιν αποκλείστηκε από την πτήση, χωρίς να αποκαλύψει τους «λόγους ασφαλείας» που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εστάλη στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

«Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα»

Η Σιν Μπετ είπε στην ίδια εφημερίδα ότι αρμοδιότητά της είναι η ασφάλεια του πρωθυπουργού και «στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται αποφάσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι».

«Το να συμπεριφέρεστε έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχετε προσκαλέσει (…) να τον εξευτελίζετε μπροστά σε όλον τον κόσμο και να τον πετάτε έξω, δεν έχει νόημα» είπε ο Κολιόχιν στο AFP. «Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα».

Οι πράκτορες ασφαλείας τού είπαν επίσης ότι όφειλαν να επαληθεύσουν «τις επαφές του», πρόσθεσε.

Ο δημοσιογράφος γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 9 ετών. Σήμερα έχει μόνο την ισραηλινή υπηκοότητα και υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό, ενώ είχε εργαστεί και για μια κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού μεταξύ 2011-12, σε προηγούμενη θητεία του Νετανιάχου.

Wall Street Journal: Την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εξετάζουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ σε πολεμικό συναγερμό στη Μέση Ανατολή – Patriot σε κινητές πλατφόρμες και μαζική ενίσχυση βάσεων

Η Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό – «Ίσως η ντροπή να φεύγει ευκολότερα όταν είσαι 70 ετών»

