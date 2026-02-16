Ελβετία: Εκτροχιασμός τρένου με 80 επιβάτες από χιονοστιβάδα – Αναφορές για τραυματίες

Εκτροχιασμό τρένου προκάλεσε τεράστια χιονοστιβάδα στην Ελβετία, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας συρμός RE1, που είχε αναχωρήσει από το Μπριγκ στις 6.12 π.μ., πιστεύεται ότι εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στοκγράμπε, μεταξύ Γκοπενστάιν και Χόχτεν, γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα . Στο τρένο επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες.

16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/AHZxFhZ2w6 — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) February 16, 2026

Σύμφωνα με ανάρτηση της τοπικής αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμούς επιβατών.

Εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS επιβεβαίωσε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το συμβάν, η Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έως τις 4 το απόγευμα σήμερα, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν έχει γίνει εκτροχιασμός της αμαξοστοιχίας.

