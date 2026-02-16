search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 10:19

Ελβετία: Εκτροχιασμός τρένου με 80 επιβάτες από χιονοστιβάδα – Αναφορές για τραυματίες

16.02.2026 10:19
train_snow_new
φωτογραφία αρχείου

Εκτροχιασμό τρένου προκάλεσε τεράστια χιονοστιβάδα στην Ελβετία, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας συρμός RE1, που είχε αναχωρήσει από το Μπριγκ στις 6.12 π.μ., πιστεύεται ότι εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στοκγράμπε, μεταξύ Γκοπενστάιν και Χόχτεν, γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα . Στο τρένο επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες.

Σύμφωνα με ανάρτηση της τοπικής αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμούς επιβατών.

Εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS επιβεβαίωσε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το συμβάν, η Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έως τις 4 το απόγευμα σήμερα, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν έχει γίνει εκτροχιασμός της αμαξοστοιχίας.

Διαβάστε επίσης:

Δεν πάει στο Άμπου Ντάμπι ο Ερντογάν – Μυστήριο για τους λόγους αναβολής

Αυστραλία: Αγωνία για τον 85χρονο που απήχθη… κατά λάθος – Η έκκληση των αρχών (video)

Ελ Σαλβαδόρ: Κατάσχεση-ρεκόρ 6,6 τόνων κοκαΐνης στον Ειρηνικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akylas_new
MEDIA

EUROVISION 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

chevron-helleniqenergy_1602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

patouli
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη, την απείλησαν με μαχαίρι (video)

tania-tsanaklidou-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους μεταφέρθηκε η Τάνια Τσανακλίδου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:34
akylas_new
MEDIA

EUROVISION 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

chevron-helleniqenergy_1602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

1 / 3