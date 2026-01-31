Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί – Υπέκυψε κι άλλος τραυματίας

Στους 46 ανέρχονται οι νεκροί από τη σιδηροδρομικη τραγωδία στη νότια Ισπανία, μετά τον θάνατο ακόμη ένα τραυματία.

«Ένα από τα θύματα, που νοσηλευόταν, απεβίωσε» στο νοσοκομείο Βασιλίσσης Σοφίας στην Κόρδοβα, είπε εκπρόσωπος των τοπικών υγειονομικών αρχών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε, το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου, όταν βαγόνια συρμού της ιδιωτικής εταιρίας Iryo-θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia)- εκτροχιάστηκαν στο επίπεδο της μικρής πόλης Αδαμούθ, στον άξονα Μαδρίτης-Σεβίλης.

Τα δύο τρένα, που μετέφεραν 480 επιβάτες, είχαν αναπτύξει ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Το δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία έθεσε υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ισπανία.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται, με το «σπάσιμο» συνδέσμου των σιδηροτροχιών να παραμένει το επικρατέστερο σενάριο.

