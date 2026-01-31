Τροχαίο στη Ρουμανία: Καλά νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ – Κίνησε τα άκρα του

Καλά είναι τα νέα που έρχονται από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος -που χειρουργήθηκε και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες– κατάφερε να κινήσει τα άκρα του.

Οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός απ’ το σπασμένο του χέρι.

Ωστόσο θα παραμείνει διασωληνωμένος για να είναι σε ακινησία και για να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης.

Εκτός απροόπτου ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο τραυματίας.

Σήμερα οι κηδείες των πέντε φίλων του ΠΑΟΚ

Στο μεταξύ, συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα στη Ρουμανία και κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η εξόδιος ακολουθία του Κώστα του Δημήτρη και του Βασίλη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Στις 12:00 συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία.

Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ο Θανάσης στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Χθες έγιναν οι κηδείες των άλλων δύο νεαρών σε Θεσσαλονίκης και Πιερία.

