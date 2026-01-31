search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 09:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 08:40

Τροχαίο στη Ρουμανία: Καλά νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ – Κίνησε τα άκρα του

31.01.2026 08:40
roumania troaxio paok 8876- new

Καλά είναι τα νέα που έρχονται από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος -που χειρουργήθηκε και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες– κατάφερε να κινήσει τα άκρα του.

Οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός απ’ το σπασμένο του χέρι.

Ωστόσο θα παραμείνει διασωληνωμένος για να είναι σε ακινησία και για να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης.

Εκτός απροόπτου ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο τραυματίας.

Σήμερα οι κηδείες των πέντε φίλων του ΠΑΟΚ

Στο μεταξύ, συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα στη Ρουμανία και κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η εξόδιος ακολουθία του Κώστα του Δημήτρη και του Βασίλη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Στις 12:00 συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία.

Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ο Θανάσης στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Χθες έγιναν οι κηδείες των άλλων δύο νεαρών σε Θεσσαλονίκης και Πιερία.

Διαβάστε επίσης:

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα

«Απελευθερώθηκαν όλοι οι Αμερικανοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα», λέει η Ουάσινγκτον

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε η πώληση 30 ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ έναντι 3,8 δισ. δολαρίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
congress
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» από τα μεσάνυχτα λόγω ICE – Η κρίσιμη ψηφοφορία στο Κογκρέσο

pierrakakis_economist
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η ανάκαμψη της Ελλάδος δεν ήταν απλά ένα rebound, ήταν ένα reset

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Καλά νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ – Κίνησε τα άκρα του

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

doukas_epstain
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 09:07
congress
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» από τα μεσάνυχτα λόγω ICE – Η κρίσιμη ψηφοφορία στο Κογκρέσο

pierrakakis_economist
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η ανάκαμψη της Ελλάδος δεν ήταν απλά ένα rebound, ήταν ένα reset

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Καλά νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ – Κίνησε τα άκρα του

1 / 3