31.01.2026 07:40

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε η πώληση 30 ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ έναντι 3,8 δισ. δολαρίων

31.01.2026 07:40
trump_netaniaxou

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση 30 επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache και συναφούς υλικού και υπηρεσιών στο Ισραήλ, τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, έναντι τιμήματος που προβλέπεται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό δυνάμει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.

