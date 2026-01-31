Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα

Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί η δημοσιοποίηση σοκαριστικών φωτογραφιών από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν, στις οποίες περιλαμβάνονται εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου σε αμφιλεγόμενες στιγμές με γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Τα νέα στοιχεία αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του πρώην δούκα της Υόρκης με τον Έπσταϊν, ειδικά υπό το φως παλαιότερων δηλώσεών του, σύμφωνα με τις οποίες είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να διακόψει τη φιλία τους.

Σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το υλικό, σε αυτές διακρίνεται άνδρας που μοιάζει με τον πρώην δούκα της Υόρκης να σκύβει πάνω από γυναίκα, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες κοιτά απευθείας τον φακό.

Τα νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αποχαρακτηρίσεις, με στόχο την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση ενεργών ερευνών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, διευκρίνισε ότι έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί προσωπικά δεδομένα θυμάτων, ιατρικοί φάκελοι, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εν εξελίξει έρευνες.

Πρόσκληση στο Μπάκιγχαμ με «πολλή ιδιωτικότητα»

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και αφορούν επικοινωνία του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2010, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του.

Σε αυτά, ο τότε πρίγκιπας φέρεται να προσκαλεί τον Έπσταϊν σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, κάνοντας λόγο για «πολλή ιδιωτικότητα», χωρίς να είναι σαφές αν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, καθώς και σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, καταγράφονται μαρτυρίες γυναικών που είχαν εργαστεί για τον Έπσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι οποίες εκφράζουν επιφυλάξεις για αιτήματα που, όπως αναφέρουν, ξεπερνούσαν τα όρια επαγγελματικής συνεργασίας.

Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα του FBI που περιλαμβάνεται στα αρχεία, οι αμερικανικές αρχές φέρονται να εκτιμούν πως ο πρίγκιπας Άντριου «δεν αποτελεί κεντρικό πρόσωπο» στην ποινική έρευνα.

