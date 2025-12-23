Ο Τραμπ ήταν καταχωρημένος ως επιβάτης σε οκτώ πτήσεις με το ιδιωτικό τζετ του Eπστάιν – Επιπλέον 8.000 αρχεία στη δημοσιότητα

Ένα από τα έγγραφα του Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, είναι ένα email που αναφέρει ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν πολύ περισσότερες φορές από ό,τι έχει αναφερθεί προηγουμένως (ή από ό,τι γνωρίζαμε)».

Το email στάλθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020 και αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας email που περιλαμβάνει την επικεφαλίδα θέματος: «RE: Αρχεία πτήσεων Επστάιν».

Ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν σβηστεί, αλλά στο κάτω μέρος του email αναφέρεται ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης – με το όνομα σβησμένο.

Σύμφωνα με το email, «αναφέρεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν παρούσα και η Μάξγουελ. Αναφέρεται ότι ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και σε διάφορες χρονικές στιγμές, με τη Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του Τίφανι και τον γιο του Έρικ».

«Σε μια πτήση το 1993, αυτός και ο Επστάιν είναι οι μόνοι δύο επιβάτες που αναφέρονται. Σε μια άλλη, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Επστάιν, ο Τραμπ και ένα 20χρονο άτομο» – με το όνομα του ατόμου σβησμένο.

Συνεχίζει: «Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι πιθανές μάρτυρες σε μια υπόθεση Μάξγουελ».

Το 2022, η Γκισλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, για συνωμοσία για την προσέλκυση ανηλίκων να ταξιδέψουν για να συμμετάσχουν σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις και εμπορία ανηλίκων.

Ο Τραμπ ήταν φίλος του Επστάιν για χρόνια, αλλά ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι είχαν τσακωθεί περίπου το 2004 – χρόνια πριν συλληφθεί για πρώτη φορά ο Επστάιν. Ο Τραμπ αρνείται επανειλημμένα οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τον Επστάιν και η παρουσία του στις πτήσεις δεν υποδηλώνει ενοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν, παραπονούμενος ότι άτομα που «συνάντησαν αθώα» τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη θα μπορούσαν να υποστούν καταστροφή της φήμης τους.

Στα πρώτα του σχόλια από τότε που το υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε να δημοσιοποιεί τα υλικά την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε τη Δευτέρα τη συμπάθειά του για τους εξέχοντες Δημοκρατικούς που έχουν τεθεί υπό ανανεωμένο έλεγχο για τις σχέσεις τους με τον Επστάιν.

«Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον», είπε ο Τραμπ για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος εμφανίστηκε στην πρώτη παρτίδα φωτογραφιών. «Πάντα τα πήγαινα καλά με τον Μπιλ Κλίντον. Ήμουν καλός μαζί του, ήταν καλός μαζί μου… Δεν μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες του, αλλά αυτό ζητούν οι Δημοκρατικοί – κυρίως Δημοκρατικοί και μερικοί κακοί Ρεπουμπλικάνοι – γι’ αυτό δίνουν και τις δικές τους φωτογραφίες από εμένα».

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε μακρά σχέση με τον Επστάιν και για μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους αντιστάθηκε στην δημοσιοποίηση των αρχείων, μιλούσε σε δημοσιογράφους στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Όλοι ήταν φιλικοί με αυτόν τον τύπο», ισχυρίστηκε. «Αλλά όχι, δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που προβάλλονται. Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες άλλων ανθρώπων – νομίζω ότι είναι κάτι απαίσιο.

«Νομίζω ότι ο Μπιλ Κλίντον είναι μεγάλο παιδί, μπορεί να το διαχειριστεί, αλλά πιθανότατα υπάρχουν φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που γνώρισαν αθώα τον Τζέφρι Επστάιν πριν από χρόνια και είναι πολύ σεβαστοί τραπεζίτες και δικηγόροι και άλλοι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «πολλοί άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι που δημοσιεύονται φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία σχέση μαζί του. Αλλά είναι σε μια φωτογραφία μαζί του επειδή ήταν σε ένα πάρτι και καταστρέφεις τη φήμη κάποιου».

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ορισμένα αρχεία «περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς με στόχο να δημιουργηθούν εντυπώσεις» εναντίον του Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) αναφέρει ότι έχουν δημοσιοποιηθεί σχεδόν 30.000 επιπλέον σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Προτρέπει να επιδειχθεί προσοχή σε ορισμένα που αναφέρονται στον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίζει ποια.

«Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιαστικούς ισχυρισμούς εναντίον του Προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020», αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Για να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν είχαν έστω και μια ψήγμα αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Προέδρου Τραμπ.

«Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για το νόμο και τη διαφάνεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποιεί αυτά τα έγγραφα με τις νομικά απαιτούμενες προστασίες για τα θύματα του Επστάιν».

Εmail από τον «A» από το «Balmoral» ζητούσε από τη Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Μεταξύ των τελευταίων εγγράφων είναι ένα email που στάλθηκε στη συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, από μια διεύθυνση email με τίτλο “Ο Αόρατος Άνθρωπος”.

Στάλθηκε στις 16 Αυγούστου 2001 και ξεκινά ως εξής: «Είμαι εδώ πάνω στο Balmoral Summer Camp για τη Βασιλική Οικογένεια».

Πιο κάτω, ο αποστολέας ρωτάει: «Μου βρήκες μερικούς νέους ακατάλληλους φίλους;» Η υπογραφή αναφέρει: “Τα λέμε xxx.”

Σε ένα email που στάλθηκε σε αυτήν τη διεύθυνση την ίδια ημέρα, η Μάξγουελ γράφει: «Λυπάμαι πολύ που σας απογοητεύω, ωστόσο η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Κατάφερα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Μια διαφορετική διεύθυνση email – [email protected] – αναφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Επστάιν κάτω από μια επαφή με την ένδειξη “Duke of York”, μια εικόνα της οποίας κοινοποιήθηκε σε προηγούμενη δημοσίευση.

Τον Οκτώβριο, ο Andrew Mountbatten-Windsor έχασε τη χρήση του τίτλου του Δούκα της Υόρκης μετά από έλεγχο σχετικά με τις σχέσεις του με τον Epstein.

Έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράβαση και έχει δηλώσει ότι «δεν είδε, δεν έγινε μάρτυρας ούτε υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά του είδους που οδήγησε στη συνέχεια στη σύλληψη και την καταδίκη του [Επστάιν]».

Τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Επστιν δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών για παρακράτηση πληροφοριών στην δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου.

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Τζέφρι Επστάιν που χρονολογούνται από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε online περί τους 11.000 συνδέσμους με νέα έγγραφα, αλλά ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την υποχρέωση βάσει νόμου να δώσει στην δημοσιότητα το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αλλά υποστήριξε ότι έχει ανάγκη περισσότερου χρόνου για να δημοσιεύσει τα υπόλοιπα έγγραφα με προφυλάξεις ώστε να προστατευθούν τα θύματα η ταυτότητα των οποίων θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσα από τις χιλιάδες των φωτογραφιών, των βίντεο και των κειμένων.

Οι Δημοκρατικοί βλέπουν πάντως στην καθυστέρηση αυτή έναν πολιτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγή δημοσίευσης πληροφοριών επιβαρυντικών για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Επστάιν.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μία απόπειρα απόκρυψης», κατήγγειλε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο «παραβιάζει τον νόμο» αφού δεν δημοσίευσε το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους και τους ισχυρούς κατά των οποίων δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» στην υπόθεση αυτή, κατήγγειλε από την πλευρά του ο δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, εκ των συντακτών του νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην δημοσίευση όλων των εγγράφων της υπόθεσης και ζήτησε την δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων του φακέλου.

Η δημοσίευση των εγγράφων, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον ισχυρό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019 πριν από την δίκη του, πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να φέρουν στο φως τις σχέσεις του με πρώτου μεγέθους προσωπικότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 είχε συμφωνήσει για την δημοσίευση του περιεχομένου του φακέλου Επστάιν, στην συνέχεια έκανε στροφή καταγγέλλοντας «απάτη» ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς.

Εμμονική με το σεξουαλικό σκάνδαλο, η εκλογική του βάση, η MAGA, εξεγέρθηκε όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν έχει βρεθεί κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την δημοσίευση επιπλέον εγγράφων του φακέλου ή την απαγγελία νέων κατηγοριών.

Επειτα από πολύμηνες πιέσεις, ο Τραμπ αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στην πίεση Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κονγκρέσου και επικύρωσε τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει την δημοσίευση του συνόλου των μη απορρήτων εγγράφων του φακέλου του σκανδάλου Επστάιν.

