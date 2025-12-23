Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα (23/12) στην Ουκρανία, μετά από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Συγκεκριμένα, ένα τετράχρονο παιδί σκοτώθηκε στην κεντρική περιοχή Ζιτόμιρ, ένα άλλο άτομο στο Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία και ένα τρίτο άτομο έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, όπου τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις έπληξαν περισσότερο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στις δυτικές περιοχές, δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, προκαλώντας και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους σε νυχτερινές επιθέσεις.

Κρίσιμες ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές στις περιοχές Τσερνίγιβ, Λβιβ και Οδησσό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε ότι ένα από τα θερμοηλεκτρικά της εργοστάσια υπέστη ζημιές.

Μάλιστα η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, δήλωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι επιτέθηκε σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας και κατέλαβε δύο χωριά κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Κίεβο, το οποίο συχνά αμφισβητεί τις ρωσικές αναφορές για εδαφικές κατακτήσεις.

Μια ουκρανική νυχτερινή επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Σταυρόπολη της νότιας Ρωσίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης πυρκαγιά στον αγωγό τροφοδοσίας πετρελαίου στο λιμάνι του Ταμάν στην περιοχή Κρασνοντάρ, λέγοντας ότι είχε σβήσει.

Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν σταμάταει να σκοτώνει

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε στοχεύσει τουλάχιστον 13 περιοχές.

«Ο Πούτιν εξακολουθεί να μην μπορεί να αποδεχτεί ότι πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ασκεί αρκετή πίεση στη Ρωσία. Τώρα είναι η ώρα να αντιδράσουμε», συμπλήρωσε.

Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them “shaheds.”… pic.twitter.com/mbmt2nFyDT December 23, 2025

«Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

