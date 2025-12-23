search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 14:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 11:32

Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Την έχουμε ανάγκη για την εθνική μας ασφάλεια»

23.12.2025 11:32
trump proedros

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «ανάγκη» τη Γροιλανδία για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, τόνισε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την αντίθεση των χωρών της ΕΕ σε οποιονδήποτε αμερικανικό έλεγχο επί του δανικού αυτού εδάφους.

«Έχουμε ανάγκη τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, έχοντας δίπλα του τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Αν δούμε τις ακτές της Γροιλανδίας, υπάρχουν παντού ρωσικά και κινεζικά πλοία. Την έχουμε ανάγκη για την εθνική ασφάλειά μας», επέμεινε υπογραμμίζοντας ότι οι Γροιλανδοί «δεν προστατεύονται στρατιωτικά» από την Κοπεγχάγη.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση από τον αρχηγό του αμερικανικού κράτους του διορισμού ενός ειδικού απεσταλμένου γι’ αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, το οποίο απειλεί τακτικά να προσαρτήσει.

Ο διορισμός αυτός προκάλεσε τη ζωηρή αντίδραση της Κοπεγχάγης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξέφρασε χθες, Δευτέρα, την «πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν υπενθύμισαν σε δήλωσή τους ότι «τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών βασίζονται στο διεθνές δίκαιο».

«Δεν μπορεί κάποιος να προσαρτήσει μια άλλη χώρα. Ούτε καν επικαλούμενος τη διεθνή ασφάλεια», υπογράμμισαν οι δύο ηγέτες, προσθέτοντας ότι περιμένουν «το σεβασμό της κοινής εδαφικής ακεραιότητάς μας».

Η Κοπεγχάγη κάλεσε τον αμερικανό πρεσβευτή. «Χαράξαμε πολύ ξεκάθαρα μια κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Όσο έχουμε στη Δανία ένα βασίλειο που αποτελείται από τη Δανία, τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, δεν μπορούμε να δεχθούμε ορισμένοι να υπονομεύουν την κυριαρχία μας», προειδοποίησε μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα υπενθύμισαν από την πλευρά τους μέσω του X ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε προχθές, Κυριακή, το διορισμό του κυβερνήτη της Λουιζιάνας, του ρεπουμπλικανού Τζεφ Λάντρι, στη θέση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Διαβάστε επίσης:

Ο serial killer Zodiac ήταν και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας»; Τα συγκλονιστικά στοιχεία σε νέα έρευνα που συνδέουν τις δύο υποθέσεις

Σοκ στον κόσμο του gaming: Νεκρός σε τροχαίο ο Βινς Ζαμπέλα, δημιουργός του «Call of Duty» (Video)

Τουλάχιστον 5 οι νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους του Μεξικού στη θάλασσα κοντά στις ακτές των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stefanos-papadopoulos-new
LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Από την τηλεόραση έμαθα ότι απολύθηκα – Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου από το μαγαζί» (Video)

ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

tsaligopoulou-galani-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου – Εστουδιαντίνα Νέας Ιώνιας Βόλου: Λαμπερή πρεμιέρα στο VOX

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 14:01
stefanos-papadopoulos-new
LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Από την τηλεόραση έμαθα ότι απολύθηκα – Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου από το μαγαζί» (Video)

ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

1 / 3