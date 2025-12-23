search
23.12.2025 08:33

Σοκ στον κόσμο του gaming: Νεκρός ο Βινς Ζαμπέλα, δημιουργός του «Call of Duty» (Video)

23.12.2025 08:33
vince_zampella_new

Ο διάσημος σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών Βινς Ζαμπέλα πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας videogames, Electronic Arts (EA).

O γίγαντας του κλάδου των videogames δεν ανέφερε την αιτία θανάτου. Ωστόσο, όπως ανέφερε το NBC Los Angeles, ο 55χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, όταν, οδηγώντας μια Ferrari με έναν συνεπιβάτη το απόγευμα της Κυριακής, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα τσιμεντένιο φράγμα και πήρε φωτιά. Ο Ζαμπέλα πέθανε επί τόπου, ενώ ο συνεπιβάτης του πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο, ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Ο Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής του Infinity Ward, του στούντιο που εξέδωσε τα εξαιρετικά δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια «Call of Duty». Το παιχνίδι πρώτου προσώπου έκανε το ντεμπούτο του το 2003 ως προσομοίωση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε έχει γεννήσει δεκάδες spin-off και συνέχειες, με πιο πρόσφατο το «Call of Duty: Black Ops 7», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025.

Η σειρά έχει πουλήσει πάνω από 500 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κατέκτησε την κορυφή του είδους των παιχνιδιών πρώτου προσώπου, ειδικά μεταξύ της γενιάς των millennial gamers. Μια ταινία μεγάλου μήκους βασισμένη στο παιχνίδι βρίσκεται επίσης σε φάση παραγωγής από την Paramount Pictures. Ωστόσο, ο Ζαμπέλα δεν είναι γνωστός μόνο για το «Call of Duty».

Το 2010, συνίδρυσε την Respawn Entertainment, μια θυγατρική της EA. Ως επικεφαλής του στούντιο, ηγήθηκε της δημιουργίας επιτυχημένων παιχνιδιών όπως το «Titanfall» και το «Apex Legends». Τα παιχνίδια για έναν παίκτη που έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην ιστορία και το σενάριο, «Star Wars Jedi: Fallen Order» και «Star Wars Jedi: Survivor» έτυχαν επίσης ευρείας αποδοχής, ιδιαίτερα μεταξύ των θαυμαστών της κινηματογραφικής σειράς.

Στην ανακοίνωσή της, η Electronic Arts ανέφερε ότι η επιρροή του Ζαμπέλα στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών ήταν «βαθιά και εκτεταμένη». «Φίλος, συνάδελφος, ηγέτης και οραματιστής δημιουργός, το έργο του συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η δήλωση.

Ο δημοσιογράφος βιντεοπαιχνιδιών Τζεφ Κέιλι, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής των ετήσιων βραβείων The Game Awards που τιμούν τη βιομηχανία, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε για τον ξαφνικό θάνατο του Ζαμπέλα. Σε μια ανάρτησή του στο X, χαρακτήρισε τον Ζαμπέλα «τιτάνα της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών».

«Ο Vince ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος — ένας παίκτης στην καρδιά, αλλά και ένας οραματιστής διευθυντής με τη σπάνια ικανότητα να αναγνωρίζει το ταλέντο και να δίνει στους ανθρώπους την ελευθερία και την αυτοπεποίθηση να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά σπουδαίο», έγραψε ο Κέιλι.

