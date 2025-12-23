search
23.12.2025 07:55

«Πληρωμένη» απάντηση Μαδούρο σε Τραμπ: «Κοίταξε τα εσωτερικά των ΗΠΑ αντί να απειλείς τη Βενεζουέλα»

23.12.2025 07:55
nicolas_maduro

Να επικεντρωθεί περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στη Βενεζουέλα «προέτρεψε φιλικά» χθες (22/12) τον Ντόναλντ Τραμπ ο Νικολάς Μαδούρο.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, «θα τα πήγαινε καλύτερα», αντί η Ουάσιγκτον να εντείνει συνεχώς την πίεση και να βομβαρδίζει συνεχώς ταχύπλοα που υποτίθεται ότι διακινούν ναρκωτικά.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

